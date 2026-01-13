बॉलीवुड के इस एक्टर का पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर आ गया था दिल, दोनों के प्राइवेट फोटोज पर हुआ हंगामा!

1/8





पाकिस्तानी एक्ट्रेस से एक्टर को हुई थी मोहब्बत बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स का विदेशी हसीनाओं पर दिल आया है. इनमें से कई ने शादी भी रचाई है. वहीं, कुछ सितारों की बात सिर्फ अफेयर तक ही पहुंच पाई है. आज बॉलीवुड के एक एक्टर का जन्मदिन है, जिसका पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर दिल आ गया था. दोनों की शादी भले ना हुई हो लेकिन दोनों स्टार्स ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी. यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के प्राइवेट फोटोज सामने आया थे और काफी हंगामा हुआ था. आइए जानते हैं कि ये दोनों स्टार्स कौन हैं.

अश्मित पटेल ने इन फिल्मों में किया काम बॉलीवुड एक्टर अश्मित पटेल 'मर्डर', 'दिल दिया है', 'जय हो', 'निर्दोष' समेत कई मूवीज में नजर आ चुके हैं. अश्मित पटेल बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के भाई हैं.

'बिग बॉस 4' में नजर आए थे अश्मित पटेल अश्मित पटेल ने सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' में हिस्सा लिया था. शो का ये सीजन काफी चर्चा में रहा था. इस सीजन में अश्मित पटेल के अफेयर की खबरें आई थीं.

'बिग बॉस 4' का हिस्सा रही हैं वीना मलिक अश्मित पटेल जब 'बिग बॉस 4' का हिस्सा थे तब पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक भी इस सीजन में थीं. बिग बॉस 4 के दौरान अश्मित पटेल और वीना मलिक के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं.

अश्मित पटेल और वीना मलिक के बीच हुआ प्यार अश्मित पटेल और वीना मलिक का दिल एक-दूसरे के लिए धड़कने लगा और फिर ये मोहब्बत आम हो गई. अश्मित पटेल और वीना मलिक के अफेयर को लेकर हर तरफ बात होने लगी थी.

अश्मित पटेल और वीना मलिक के प्राइवेट फोटोज आए सामने अश्मित पटेल और वीना मलिक के 'बिग बॉस सीजन 4' से कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आए थे, जिनको लेकर हंगामा मच गया था. दरअसल, इनमें दोनों एक-दूसरे के साथ प्राइवेट पलों में नजर आए.

अश्मित पटेल और वीना मलिक का हो गया ब्रेकअप अश्मित पटेल और वीना मलिक का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला. 'बिग बॉस 4' के बाहर आने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं और दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

