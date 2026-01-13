बॉलीवुड के इस एक्टर का पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर आ गया था दिल, दोनों के प्राइवेट फोटोज पर हुआ हंगामा!

पाकिस्तानी एक्ट्रेस से एक्टर को हुई थी मोहब्बत
बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स का विदेशी हसीनाओं पर दिल आया है. इनमें से कई ने शादी भी रचाई है. वहीं, कुछ सितारों की बात सिर्फ अफेयर तक ही पहुंच पाई है. आज बॉलीवुड के एक एक्टर का जन्मदिन है, जिसका पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर दिल आ गया था. दोनों की शादी भले ना हुई हो लेकिन दोनों स्टार्स ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी. यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के प्राइवेट फोटोज सामने आया थे और काफी हंगामा हुआ था. आइए जानते हैं कि ये दोनों स्टार्स कौन हैं.