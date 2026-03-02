Zee Cine Awards: जैकलीन फर्नांडिस ने टायर ड्रेस में मारी एंट्री, रेड कारपेट पर अवनीत कौर ने गिराईं बिजलियां

अवॉर्ड नाइट में सेलेब्स ने लगाया तड़का
Celebs Attend Zee Cine Awards: बीती रात मुंबई में जी सिनेमा अवॉर्ड का अयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ने अपने ग्लैमरस अंदाज से तड़का लगा दिया. सबसे पहले कलाकारों ने अपने स्टानिंग अवतार में रेड कार्पेट पर जलवा दिखाया. इसके बाद कुछ स्टार्स अपनी ट्रॉफी के साथ भी पोज देते हुए नजर आए. इस अवॉर्ड नाइट में अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, रकुल प्रीत सिंह जैकी भगनानी समेत कई स्टार्स ने अपनी एंट्री से पैपराजी को खुश कर दिया. कुछ कलाकार इस इवेंट में अपने लुक से फैंस का दिल जीते, लेकिन कुछ ट्रोल भी हुए हैं. आइए आपको इस अवॉर्ड नाइट की फोटोज दिखाते हैं.