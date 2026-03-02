Zee Cine Awards: जैकलीन फर्नांडिस ने टायर ड्रेस में मारी एंट्री, रेड कारपेट पर अवनीत कौर ने गिराईं बिजलियां

1/8





अवॉर्ड नाइट में सेलेब्स ने लगाया तड़का Celebs Attend Zee Cine Awards: बीती रात मुंबई में जी सिनेमा अवॉर्ड का अयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ने अपने ग्लैमरस अंदाज से तड़का लगा दिया. सबसे पहले कलाकारों ने अपने स्टानिंग अवतार में रेड कार्पेट पर जलवा दिखाया. इसके बाद कुछ स्टार्स अपनी ट्रॉफी के साथ भी पोज देते हुए नजर आए. इस अवॉर्ड नाइट में अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, रकुल प्रीत सिंह जैकी भगनानी समेत कई स्टार्स ने अपनी एंट्री से पैपराजी को खुश कर दिया. कुछ कलाकार इस इवेंट में अपने लुक से फैंस का दिल जीते, लेकिन कुछ ट्रोल भी हुए हैं. आइए आपको इस अवॉर्ड नाइट की फोटोज दिखाते हैं.

नोरा फतेही का ब्लैक एंड व्हाइट अवतार इस इवेंट में नोरा फतेही अपने स्टनिंग अवतार में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक स्कर्ट कैरी की. व्हाइट टॉप के नेक काफी सुंदर दिखा, जो उनके लुक को अट्रैक्टिव बनाता दिखा.

अनन्या पांडे ने दिखाया ग्लैमरस अवतार अनन्या पांडे इस इवेंट में काफी सुंदर लगी. एक्ट्रेस ने शिमरी ड्रेस में दिखी, लेकिन अनन्या ने अपना लुक काफी सिंपल रखा. बालों को खुला रखा और मिनिमल मेकअप में वह काफी अच्छी लगीं.

सोनम बाजवा ने दिखाया अपना हुश्न इस इवेंट में सोनम बाजवा अपने लुक से छा गईं. सोनम ने अपने बोल्ड अवतार से हर किसी का ध्यान खींच लिया. वह नेट वाली ड्रेस में काफी सुंदर लगीं. इस तस्वीर में सोनम ने अपना एटीट्यूड दिखाया.

अवनीत कौर बनीं जलपरी अवनीत कौर इस पार्टी में काफी डिफ्रेंट लुक में पहुंचीं. एक्ट्रेस ने व्हाइट आउटफिट में दिखीं, जिसमें वह किसी जलपरी से कम नहीं लगीं. अवनीत कौर की हाई हील्स काफी अट्रैक्टिव लगीं.

कृकि सेनॉन के डस्की लुक ने खींचा सबका ध्यान कृति सेनॉन अपने डस्की लुक से हर किसी को इंप्रेस करती दिखीं. एक्ट्रेस ने डार्क ब्राउन कलर की ड्रेस में स्टनिंग लगीं. इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने डस्की मेकअप और खुले बालों में खूब जची.

जैकलीन फर्नांडिस हुईं ट्रोल जैकलीन फर्नांडिस ने इस इवेंट में हर किसी को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस टायर स्टाइल वाली ड्रेस में अच्छी लगीं. हालांकि, एक्ट्रेस अपने लुक की वजह से ट्रोल भी हुईं.

