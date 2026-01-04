सुपरस्टार से सीधा ससुर बनेंगे Salman Khan... जानिए कौन है 'दबंग' के खानदान की होने वाली बहूरानी? आर्यन खान से रखती है नाता

1/8





सुपरस्टार से सीधा ससुर बनेंगे सलमान खान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते दिन से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने बीते दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई करके सनसनी मचा दी है. वयरल तस्वीरों में अयान अग्निहोत्री अपनी मंगेतर के साथ पोज देते नजर आए. जब से लोगों ने अयान अग्निहोत्री की तस्वीरें देखी हैं तब से ही फैंस के बीच खलबली मची हुई है. लोग जानना चाहते हैं कि अयान अग्निहोत्री का दिल किसने चुराया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि अयान अग्निहोत्री क गर्लफ्रेंड कौन है?

जानिए कौन है 'दबंग' के खानदान की होने वाली बहूरानी? 'दबंग' के खानदान की होने वाली बहूरानी का नाम टीना रिझवानी है. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की मानें तो टीना रिझवानी ब्लू एडवाइजरी नाम की एक कंपनी में काम करती हैं.

9-5 की नौकरी करती हैं टीना रिझवानी कहना गलत नहीं होगा कि टीना रिजवानी 9-5 वाली नौकरी करती हैं और उनका बॉलीवुड सितारों की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं है. यही वजह है जो लोग टीना रिजवानी को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं.

ये काम करती हैं टीना रिझवानी आपको बता दें कि टीना रिझवानी ब्लू एडवाइजरी में कम्युनिकेशंस में लीडर के तौर पर काम करती हैं. इस पोजिशन पर काम करने वाले लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और मीडिया, ब्रांडिंग पर काम करते हैं.

सोशल मीडिया पर हैं टीना रिझवानी के इतने फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर टीना रिझवानी की फॉलोइंग काफी कम है. टीना रिझवानी के एक हजार के आसपास फॉलोअर्स हैं. ये बात जानकर लोग चौंक गए हैं.

फिल्मी चकाचौंध से दूर हैं टीना रिझवानी आपको बत दें कि टीना रिझवानी बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहती हैं. हालांकि सगाई होते ही टीना रिझवानी सोशल मीडिया पर छा गई हैं. सलमान खान के फैंस लगातार टीना रिझवानी को बधाई दे रहे हैं.

आर्यन खान से नाता रखती है टीना रिझवानी बता दें कि इंस्टाग्राम पर टीना रिझवानी को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी फॉलो करते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि टीना रिझवानी का बड़े बड़े सितारों के साथ उठना बैठना है.

