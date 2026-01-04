सुपरस्टार से सीधा ससुर बनेंगे Salman Khan... जानिए कौन है 'दबंग' के खानदान की होने वाली बहूरानी? आर्यन खान से रखती है नाता

सुपरस्टार से सीधा ससुर बनेंगे सलमान खान
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते दिन से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने बीते दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई करके सनसनी मचा दी है. वयरल तस्वीरों में अयान अग्निहोत्री अपनी मंगेतर के साथ पोज देते नजर आए. जब से लोगों ने अयान अग्निहोत्री की तस्वीरें देखी हैं तब से ही फैंस के बीच खलबली मची हुई है. लोग जानना चाहते हैं कि अयान अग्निहोत्री का दिल किसने चुराया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि अयान अग्निहोत्री क गर्लफ्रेंड कौन है?