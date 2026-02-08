आयशा खान ने पीरियड्स में शूट किया था 'धुरंधर' का गाना 'शरारत', 'बोलीं- मैं बहुत...'

गाने 'शरारत' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर मायने में सुपरहिट रही है. इस फिल्म की कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग और गाने तक सबकुछ काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'धुरंधर' में गाना 'शरारत' सबसे ज्यादा लोगों ने सुना और देखा है. इस गाने को यूट्यूब पर करीब 225 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया था. अब आयशा खान ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने शरारत' की शूटिंग का अनुभव बताया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.