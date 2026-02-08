आयशा खान ने पीरियड्स में शूट किया था 'धुरंधर' का गाना 'शरारत', 'बोलीं- मैं बहुत...'

1/8





गाने 'शरारत' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर मायने में सुपरहिट रही है. इस फिल्म की कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग और गाने तक सबकुछ काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'धुरंधर' में गाना 'शरारत' सबसे ज्यादा लोगों ने सुना और देखा है. इस गाने को यूट्यूब पर करीब 225 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया था. अब आयशा खान ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने शरारत' की शूटिंग का अनुभव बताया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

आयशा खान ने दिया इंटरव्यू फिल्म 'धुरंधर' के गाने शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान के जबरदस्त डांस की काफी तारीफ हुई है. आयशा खान ने 'पिंकविला' को दिए गए इंटरव्यू में गाने को लेकर कई बातें बताई हैं.

आयशा खान को हो रहे थे पीरियड्स आयशा खान ने बताया है, '2 दिन का शूट था और काफी हेक्टिक था. इस गाने के शूट वाले दिन मुझे पीरियड्स हो रहे थे. आप जानते हैं कि पेट फूलने की वजह से आप अच्छे नहीं दिखते हो.'

आयशा खान ने बताया शूटिंग का एक्सपीरियंस आयशा खान ने आगे बताया, 'दो दिन बहुत काम था. शादी का सीक्वेंस भी उन्हीं दो दिनों में शूट करना था. हमें बहुत कुछ करना था और समय बिल्कुल भी नहीं था.'

गाने शरारत' की शूटिंग में रो पड़ीं आयशा खान 'हम बहुत थक गए थे. इतना नाचने के बाद हमारी हड्डियां में दर्द हो रहा था. मैं बहुत परेशान थी और शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे थे और मेरे इमोशन्स मुझे पर हावी हो रहे थे. मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और रो पड़ी.'

आयशा ने क्रिस्टल संग बिताया अच्छा समय आयशा खान ने क्रिस्टल डिसूजा के साथ काम करने को लेकर कहा, 'मैंने और क्रिस्टल ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया. वह मेरी सीनियर और उन्होंने मुझसे ज्यादा काम किया है.'

क्रिस्टल संग काम करने पर आयशा को आया मजा 'जब मुझे पता चला कि हमें साथ में काम करना है तो मुझे लगा कि वह सीनियर हैं तो शायद नखरें दिखाएं लेकिन वह बहुत अच्छी है. उनके साथ काम करके बहुत मजा आया.'

