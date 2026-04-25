किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है ये एक्ट्रेस, खड़े-खड़े खरीद सकती है पूरा जमाना

किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है ये एक्ट्रेस
बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में किसी की दूसरी पत्नी बनना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बॉलीवुड और टीवी अदाकाराओं ने किसी और का घर उजाड़कर अपना घर बसाया है. आज हम टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने किसी की तीसरी पत्नी तक बनना मंजूर कर लिया. ऐसा करके ये हसीना रातों रात बहुत अमीर हो गई. यहां हम बात कर रहे हैं भाभी जी घर पर है में नजर आ चुकी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि Nehha Pendse की नेट वर्थ कितनी है.