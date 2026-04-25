किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है ये एक्ट्रेस, खड़े-खड़े खरीद सकती है पूरा जमाना

1/8





किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है ये एक्ट्रेस बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में किसी की दूसरी पत्नी बनना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बॉलीवुड और टीवी अदाकाराओं ने किसी और का घर उजाड़कर अपना घर बसाया है. आज हम टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने किसी की तीसरी पत्नी तक बनना मंजूर कर लिया. ऐसा करके ये हसीना रातों रात बहुत अमीर हो गई. यहां हम बात कर रहे हैं भाभी जी घर पर है में नजर आ चुकी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि Nehha Pendse की नेट वर्थ कितनी है.

2/8





जब शादी की वजह से ट्रोल हुईं Nehha Pendse शादी के बाद जब लोगों ने Nehha Pendse के पति को देखा तो वो भड़क गए. लोग कहने लगे कि Nehha Pendse ने केवल पैसे के लिए ही शादी की है. लोग Nehha Pendse के पति की भी मजाक बनाते हैं.

3/8





लोग उड़ाते हैं Nehha Pendse की मजाक कई बार लोग Nehha Pendse का मजाक बनाते नजर आते हैं. हालांकि लोग नहीं जानते हैं कि Nehha Pendse की नेटवर्थ 125 मिलियन डॉलर्स है. जो कि अपने आप में एक बड़ी रकम है.

Advertisement

4/8





लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी हैं Nehha Pendse जब जब लोग Nehha Pendse को गोल्ड डिगर बताते हैं तब तब वो भड़क जाती हैं. कई बार Nehha Pendse लोगों को जलील कर चुकी हैं. Nehha Pendse का मानना है कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए.

5/8





हाल ही में Nehha Pendse ने दिया बड़ा बयान हाल ही में Nehha Pendse ने बताया है कि एक बार वो जॉगिंग कर रही थी, तब एक शख्स ने उनसे रास्ता पूछा. रास्ता बताने के लिए जैसे ही नेहा पेंडसे उसके करीब गई,वैसे ही इस शख्स ने उनको पकड़ लिया.

6/8





बुरी तरह से डर गई थीं Nehha Pendse इस आदमी ने Nehha Pendse को पकड़ते ही कार चलानी शुरू कर दी. ऐसे में Nehha Pendse बुरी तरह से डर गईं. खुद को बचाने के लिए Nehha Pendse ने भागा शुरू कर दिया. अपनी सूझबूझ से Nehha Pendse ने इस आदमी से अपना पीछा छुड़ाया था.

Advertisement

7/8





Nehha Pendse के फैंस हुए परेशान Nehha Pendse की बातें सुनकर उनके फैंस भी परेशान हो चुके हैं. फैंस Nehha Pendse को समझा रहे हैं कि उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए.

8/8



