फैंस ही बने दुश्मन... इस एक्ट्रेस के पति की खूब मजाक बनाते हैं लोग, शादी के बाद कई बार हो चुकी है थू-थू

इस एक्ट्रेस के पति की खूब मजाक बनाते हैं लोग
बॉलीवुड और टीवी की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ के फैसलों के चलते लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. आज हम यहां ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. टीवी जगत की एक हसीना ऐसी भी है जो कि जिसके पति का लोग खूब मजाक बनाते हैं. लोग दावा करते हैं कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी. फैंस का मानना है कि इस हसीना का पति उसके लायक नहीं है. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल भाभी जी घर पर है में नजर आ चुकी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से कई बार लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. चलिए जानते हैं कि लोग Nehha Pendse के पति के बारे में क्या क्या बातें करते हैं.