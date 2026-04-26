फैंस ही बने दुश्मन... इस एक्ट्रेस के पति की खूब मजाक बनाते हैं लोग, शादी के बाद कई बार हो चुकी है थू-थू

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इस एक्ट्रेस के पति की खूब मजाक बनाते हैं लोग बॉलीवुड और टीवी की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ के फैसलों के चलते लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. आज हम यहां ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. टीवी जगत की एक हसीना ऐसी भी है जो कि जिसके पति का लोग खूब मजाक बनाते हैं. लोग दावा करते हैं कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी. फैंस का मानना है कि इस हसीना का पति उसके लायक नहीं है. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल भाभी जी घर पर है में नजर आ चुकी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से कई बार लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. चलिए जानते हैं कि लोग Nehha Pendse के पति के बारे में क्या क्या बातें करते हैं.

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Nehha Pendse के फैंस ही बने दुश्मन कहना गलत नहीं होगा कि Nehha Pendse के फैंस ही उनके दुश्मन बन गए हैं. जब जब Nehha Pendse सोशल मीडिया पर पति के साथ तस्वीर और फोटोज शेयर करती हैं, तब तब लोग उनके बारे में गलत बातें करते हैं.

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Nehha Pendse के पति ने की है तीसरी शादी आपको जानकर हैरानी होगी कि Nehha Pendse शार्दुल व्यास की तासरी पत्नी है. इससे पहले शार्दुल 2 और महिलाओं को तलाक दे चुके हैं. यही वजह है जो Nehha Pendse के फैंस शार्दुल को खास पसंद नहीं करते.

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Nehha Pendse को गोल्ड डिगर बताते हैं लोग आपको बता दें कि शादी के बाद लोगों ने Nehha Pendse को गोल्ड डिगर बताना शुरू कर दिया था. हालांकि Nehha Pendse खुद पर लगने वाले आरोपों के बारे में बात नहीं करती हैं.

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फैंस को दिखाई Nehha Pendse ने औकात कई बार Nehha Pendse जमाने के सामने अपने पति को सपोर्ट कर चुकी हैं. Nehha Pendse ने दावा किया था कि उन्होंने शार्दुल व्यास के साथ पैसे के लिए शादी नहीं की है और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का हक किसी को नहीं है.

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आए दिन नफरत का शिकार हो जाते हैं Nehha Pendse के पति शादी के सालों बीत जाने के बाद भी लोग Nehha Pendse के पति के मोटापे का मजाक बनाते हैं. लोग कहते हैं कि Nehha Pendse के पति ने तो पहले से ही 2 पत्नियों को छोड़ा है. ऐसे में Nehha Pendse की शादी भी लंबी नहीं चलेगी.

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Nehha Pendse की पर्सनल लाइफ में झांकते हैं लोग Nehha Pendse के साथ हो रही हरकतों को देखकर साफ पता चलता है कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में झांकते हैं. यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि शादी के बाद Nehha Pendse किसी रानी की तरह जिंदगी जी रही हैं.

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