पति पर बात आते ही बरैया का छत्ता बन जाती है ये हसीना, हेटर्स की कर देती है खटिया खड़ी

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पति पर बात आते ही बरैया का छत्ता बन जाती है ये हसीना मनोरंजन की दुनिया में लोगों का ट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बार सितारे अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल हो जाते हैं. हाल ये हो चुका है कि लोगों ने तो अब सितारों के परिवार के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. इस अदाकारा के पति को लोग अक्सर नफरत की नजर से देखते हैं. जब जब लोग अपनी हदें पार करने की कोशिश करती हैं तब तब इस अदाकारा का पारा हाई हो जाता है और ये लोगों की वाट लगा देती है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं.

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Nehha Pendse के पति को अक्सर किया जाता है ट्रोल Nehha Pendse के पति शार्दुल को कई बार लोग मोटा बोलकर चिढ़ाते हैं. लोगों का कहना है कि Nehha Pendse और शार्दुल की जोड़ी मैच नहीं करती है.

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Nehha Pendse को इस नाम से बुलाते हैं लोग कई बार Nehha Pendse को लोग गोल्ड डिगर के नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनके पति बहुत अमीर हैं. ऐसी हरकतों की वजह से ही Nehha Pendse का अक्सर पारा हाई हो जाता है.

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पति को ट्रोल करने वालों पर भड़कती हैं Nehha Pendse कई बार Nehha Pendse अपे हेटर्स की क्लास लगा चुकी हैं. Nehha Pendse का कहना है कि उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की है. ऐसे में किसी को भी Nehha Pendse के पति के बारे में बोलने का हक नहीं है.

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लोगों ने निपटने का Nehha Pendse ने निकाला तरीका Nehha Pendse ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अब ट्रोलर्स से लड़ना सीख गए हैं. Nehha Pendse और उनके पति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं.

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Nehha Pendse बन चुकी हैं टीवी की भाभी आपको बता दें कि Nehha Pendse 41 साल की लोकर भी टीवी की फेमस भाभी हैं. Nehha Pendse ने सीरियल भाभी जी घर पर है में काम करके हंगामा मचा दिया था.

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Nehha Pendse करती हैं अपने पति से बेहद प्यार कहना गलत नहीं होगा कि Nehha Pendse पति शार्दुल से बहुत प्यार करती हैं. Nehha Pendse अपने पति के लिए लोगों से लड़ जाती हैं. वहीं शार्दुल ने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा है.

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