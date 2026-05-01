पति पर बात आते ही बरैया का छत्ता बन जाती है ये हसीना, हेटर्स की कर देती है खटिया खड़ी

पति पर बात आते ही बरैया का छत्ता बन जाती है ये हसीना
मनोरंजन की दुनिया में लोगों का ट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बार सितारे अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल हो जाते हैं. हाल ये हो चुका है कि लोगों ने तो अब सितारों के परिवार के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. इस अदाकारा के पति को लोग अक्सर नफरत की नजर से देखते हैं. जब जब लोग अपनी हदें पार करने की कोशिश करती हैं तब तब इस अदाकारा का पारा हाई हो जाता है और ये लोगों की वाट लगा देती है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं.