जब खुद से 20 साल बड़े एक्टर संग इस एक्ट्रेस ने किया रोमांस, लगे डबल मिनिंग डायलॉग बोलने के आरोप

जब खुद से 20 साल बड़े एक्टर संग इस एक्ट्रेस ने किया रोमांस
टीवी की कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि स्क्रीन पर खुद से बड़े एक्टर के साथ रोमांस कर चुके हैं. आज हम इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही हसीना के बारे में बात करने वाले हैं. ये एक्ट्रेस एक सीरियल में खुद से 20 साल बडे़ एक्टर के साथ रोमांस कर चुकी है. इस एक्ट्रेस ने ये शो उस समय ज्वाइन किया था जब इस सीरियल पर वल्गर होने के आरोप लगे थे. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि इस समय टीवी की दुनिया से दूर हैं. Nehha Pendse का एक शो ऐसा है जो कि अपने डायलॉग्स की वजह से सुर्खियां बटोर चुका है. चलिए जानते हैं कि हम यहां किस शो के बारे में बात कर रहे हैं.