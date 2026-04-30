जब खुद से 20 साल बड़े एक्टर संग इस एक्ट्रेस ने किया रोमांस, लगे डबल मिनिंग डायलॉग बोलने के आरोप

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जब खुद से 20 साल बड़े एक्टर संग इस एक्ट्रेस ने किया रोमांस टीवी की कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि स्क्रीन पर खुद से बड़े एक्टर के साथ रोमांस कर चुके हैं. आज हम इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही हसीना के बारे में बात करने वाले हैं. ये एक्ट्रेस एक सीरियल में खुद से 20 साल बडे़ एक्टर के साथ रोमांस कर चुकी है. इस एक्ट्रेस ने ये शो उस समय ज्वाइन किया था जब इस सीरियल पर वल्गर होने के आरोप लगे थे. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा Nehha Pendse के बारे में जो कि इस समय टीवी की दुनिया से दूर हैं. Nehha Pendse का एक शो ऐसा है जो कि अपने डायलॉग्स की वजह से सुर्खियां बटोर चुका है. चलिए जानते हैं कि हम यहां किस शो के बारे में बात कर रहे हैं.

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Nehha Pendse बनीं भाभी जी घर पर है की अनीता भाभी Nehha Pendse ने शादी के बाद भाभी जी घर पर है में धमाकेदार एंट्री की थी. शो में Nehha Pendse अनीता भाभी बनीं थीं. हालांकि लंबे समय तक Nehha Pendse इस शो में नहीं टिक पाईं.

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जब Nehha Pendse के शो पर लगे डबल मिनिंग होने के आरोप कई बार Nehha Pendse के शो पर डबल मिनिंग डायलॉग्स बोलने के आरोप लगाए जाते हैं. हालांकि इससे भाभी जी घर पर है के फेम पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा.

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जब रोमांस करने से Nehha Pendse ने किया इनकार आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो Nehha Pendse ने अपने ऑनस्क्रीन पति आसिफ शेख के साथ डांस करने तक से भी इनकार कर दिया था. जिसके बाद खूब हंगामा हुआ.

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Nehha Pendse के अक्सर होते थे पंगे शो की स्क्रिप्ट की वजह से अक्सर Nehha Pendse का पंगा हुआ करता था. मना जाता है कि Nehha Pendse सीरियल भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी के किरदार से जरा भी खुश नहीं थीं.

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Nehha Pendse और आसिफ शेख की उम्र में है इतना फासला आपको बता दें कि Nehha Pendse 41 साल की हैं. वहीं आसिफ शेफ 61 साल के हैं. ऐसे में दोनों की उम्र में 20 साल का फासला है. शो में दोनों ने पति पत्नी का किरदार निभाया था.

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Nehha Pendse अपने पति की वजह से होती हैं ट्रोल Nehha Pendse और उनके पति कई बार लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. लोग Nehha Pendse के पति शार्दुल की तीन शादियों का खूब मजाक बनाते हैं.

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