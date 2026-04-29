इतने नखरे... किसी की तीसरी पत्नी बनना है मंजूर लेकिन नहीं करना ऑन स्क्रीन पति संग रोमांस?

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जब अपने ऑनस्क्रीन पति संग रोमांस करने से मना कर बैठी एक्ट्रेस बॉलीवुड और टीवी अदाकाराओं के अपने अलग ही नखरे होते हैं. कई बार सेट के लोगों को इन नखरों से दो चार होना पड़ जाता है. आज भी हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अपने ऑनस्क्रीन पति के साथ रोमांस करने से मना कर दिया था. हालांकि असल जिंदगी में वो किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है. असल जिंदगी में तो ये अदाकारा अपने पति की वजह से ही अक्सर ट्रोल होती रहती है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं. इस एक्ट्रेस की कहानी सुनकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

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Nehha Pendse को मिला था भाभी जी घर पर है में काम करने का मौका एक समय ऐसा भी था जब Nehha Pendse को गोरी मेम यानी अनीता भाभी बनने का मौका मिला. शो में Nehha Pendse ने आते ही बवाल मचा दिया था. हालांकि वो लंबे समय तक शो में टिक नहीं पाईं.

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Nehha Pendse क सेट पर अक्सर होते थे पंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि Nehha Pendse की वजह से कई बार भाभी जी घर पर है के सेट पर बवाल हो चुका है. कई बार Nehha Pendse को शो के सीन्स से दिक्कत हुआ करती थी.

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ऑनस्क्रीन पति के साथ रोमांस करने से Nehha Pendse ने किया इनकार कहा जाता है कि एक बार तो Nehha Pendse ने अपने ऑनस्क्रीन पति आसिफ शेख के साथ रोमांटिक सीन शूट करने से ही मना कर दिया था. जिसके बाद सेट पर हंगामा मच गया था.

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Nehha Pendse ने रातों रात छोड़ा शो आपको बता दें कुछ महीनों में ही Nehha Pendse ने सीरियल भाभी जी घर पर है को अलविदा कह दिया था. बताया जाता है कि जिस तरह से शो में अनीता भाभी को दिखाया जा रहा था वो अंदाज Nehha Pendse को पसंद नहीं था.

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Nehha Pendse की खूब मजाक बनाते हैं लोग जब Nehha Pendse ने शार्दुल के साथ शादी करने का ऐलान किया, तब लोग चौंक गए. शादी के बाद जब जब Nehha Pendse और शार्दुल साथ दिखते हैं लोग उनको ट्रोल करते हैं.

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Nehha Pendse के पति की कई बार उड़ चुकी हैं धज्जियां आपको बता दें शादी के बाद कई बार Nehha Pendse और उनके पति लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. लोग Nehha Pendse को गोल्डडिगर के नाम से बुलाते हैं. वहीं शार्दुल की तीन शादियों का भी खूब मजाक बनाया जाता है.

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