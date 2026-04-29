इतने नखरे... किसी की तीसरी पत्नी बनना है मंजूर लेकिन नहीं करना ऑन स्क्रीन पति संग रोमांस?

जब अपने ऑनस्क्रीन पति संग रोमांस करने से मना कर बैठी एक्ट्रेस
बॉलीवुड और टीवी अदाकाराओं के अपने अलग ही नखरे होते हैं. कई बार सेट के लोगों को इन नखरों से दो चार होना पड़ जाता है. आज भी हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अपने ऑनस्क्रीन पति के साथ रोमांस करने से मना कर दिया था. हालांकि असल जिंदगी में वो किसी की तीसरी पत्नी बनकर भी बहुत खुश है. असल जिंदगी में तो ये अदाकारा अपने पति की वजह से ही अक्सर ट्रोल होती रहती है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं. इस एक्ट्रेस की कहानी सुनकर आपको भी सदमा लग जाएगा.