सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, कमाई में भी 1 नंबर हैं आम्रपाली दुबे, भोजपुरी एक्ट्रेस की नेटवर्थ जान रह जाएंगे भौचक्के

सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, कमाई में भी 1 नंबर हैं आम्रपाली दुबे
Aamrapali Dubey Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी ग्लैमर और टैलेंट एक्ट्रेस की बात होती है, तो सबसे पहला नाम आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) का आता है. यूट्यूब क्वीन के नाम से मशहूर आम्रपाली सिर्फ अपनी बेहतरी अदाकारी के लिए ही नहीं बल्कि कातिलाना अदाओं और डांस (Aamrapali Dubey Dance Video) के लिए भी मशहूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अपनी एक मुस्कान से लाखों दिलों को धड़काने वाली आम्रपाली (Aamrapali Dubey Fees) एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करती हैं और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?