सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, कमाई में भी 1 नंबर हैं आम्रपाली दुबे, भोजपुरी एक्ट्रेस की नेटवर्थ जान रह जाएंगे भौचक्के

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सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, कमाई में भी 1 नंबर हैं आम्रपाली दुबे Aamrapali Dubey Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी ग्लैमर और टैलेंट एक्ट्रेस की बात होती है, तो सबसे पहला नाम आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) का आता है. यूट्यूब क्वीन के नाम से मशहूर आम्रपाली सिर्फ अपनी बेहतरी अदाकारी के लिए ही नहीं बल्कि कातिलाना अदाओं और डांस (Aamrapali Dubey Dance Video) के लिए भी मशहूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अपनी एक मुस्कान से लाखों दिलों को धड़काने वाली आम्रपाली (Aamrapali Dubey Fees) एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करती हैं और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?

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आम्रपाली की डेब्यू फिल्म आम्रपाली दुबे ने साल 2014 में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' थी. एक्ट्रेस की पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और वो रातोंरात स्टार बन गईं.

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अब तक कितनी फिल्में कर चुकी हैं आम्रपाली? भोजपुरी सिनेमा में पहली ही फिल्म से स्टार बनने वाली आम्रपाली दुबे अभी तक 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. बता दें कि, एक्ट्रेस ने सबसे ज्यादा मूवीज दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के साथ की है और दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री खूब भाती है.

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कमाई में बॉलीवुड हसीनाओं को देती हैं टक्कर आम्रपाली दुबे सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि नेटवर्थ में भी अव्वल नंबर पर हैं. पिछले 6 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली यू्ट्यूब क्वीन करोड़ की संपत्ति की मालकिन है. वो कमाई के मामले में बॉलीवुड हसीनाओं को पूरी टक्कर देती हैं.

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कितनी पढ़ी-लिखी हैं आम्रपाली दुबे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 11 जनवरी 1987 को जन्मी आम्रपाली दुबे ने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर से की है. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने दादा के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थीं. यहां उन्होंने भावन्स कॉलेज से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

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1 फिल्म के लिए कितना चार्ज करती हैं आम्रपाली दुबे? आपको जानकर हैरानी होगी की आम्रपाली दुबे को भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू किए महज 6 साल हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री की वो सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं. जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए बतौर फीस चार्ज करती हैं, जो उन्होंने भोजपुरी की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक बनाता है.

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कितनी है आम्रपाली दुबे की नेटवर्थ? वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस की नेटवर्थ की तो उसका खुलासा उन्होंने कभी खुद तो नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम्रपाली दुबे करीब 30 करोड़ रुपए की मालकिन हैं.

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