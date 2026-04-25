Akshay Kumar संग इस एक्ट्रेस की जोड़ी हमेशा रही हिट, 1-2 नहीं बल्कि 6 सुपरहिट फिल्मों में किया काम

अक्षय कुमार ने इस हसीना संग दीं कई ब्लॉकबस्टर मूवीज
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस तरह से साल 2026 की अक्षय कुमार की पहली फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'भूत बंगला' की जबरदस्त कहानी और स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसी बीच हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार ने किस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. अक्षय कुमार की इस एक्ट्रेस के साथ जोड़ी बनते ही हिट होने पर लगभग मुहर लग जाती है.