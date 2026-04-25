Akshay Kumar संग इस एक्ट्रेस की जोड़ी हमेशा रही हिट, 1-2 नहीं बल्कि 6 सुपरहिट फिल्मों में किया काम

1/8





अक्षय कुमार ने इस हसीना संग दीं कई ब्लॉकबस्टर मूवीज बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस तरह से साल 2026 की अक्षय कुमार की पहली फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'भूत बंगला' की जबरदस्त कहानी और स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसी बीच हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार ने किस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. अक्षय कुमार की इस एक्ट्रेस के साथ जोड़ी बनते ही हिट होने पर लगभग मुहर लग जाती है.

2/8





फिल्म हमको दीवाना कर गए अक्षय कुमार और कटरीना कैफ ने साल 2006 में आई फिल्म 'हमको दीवाना कर गए' में काम किया था. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. ये पहला मौका था कि जब दोनों स्टार्स ने साथ में काम किया.

3/8





फिल्म नमस्ते लंदन साल 2007 में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म 'नमस्ते लंदन' आई थी. दोनों स्टार्स की इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म की आज भी चर्चा होती है.

Advertisement

4/8





फिल्म वेलकम अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म 'वेलकम' साल 2007 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की जबरदस्त कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था. इस फिल्म का तीसरा पार्ट आने वाला है.

5/8





फिल्म सिंह इज किंग अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म 'सिंह इज किंग' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है. ये फिल्म साल 2008 में सिनेमाघरों में आई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

6/8





फिल्म दे दना दन अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म 'दे दना दन' ने लोगों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज दिया था. अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की ये फिल्म साल 2009 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी.

Advertisement

7/8





फिल्म सूर्यवंशी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म 'सूर्यवंशी' साल 2021 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की जोड़ी ने कमाल दिखाया था.

8/8



