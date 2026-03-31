Bhooth Bangla Cast Fees: अक्षय कुमार ने ली मोटी फीस, राजपाल यादव समेत बाकी स्टार्स को दी गई इतनी रकम!

फिल्म 'भूत बंगला' के सितारों को मिली फीस की इतनी रकम
बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार की मच-अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. इस फिल्म का अलग ही माहौल बना हुआ है. इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी का कमाल देखने को मिलने वाला है. 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म का जबरदस्त बन हुआ है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार समेत बाकी स्टार्स को फिल्म 'भूत बंगला' के लिए कितनी फीस मिली है. फिल्म के स्टार्स को मिली फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट से लिए गए हैं.