Bhooth Bangla Cast Fees: अक्षय कुमार ने ली मोटी फीस, राजपाल यादव समेत बाकी स्टार्स को दी गई इतनी रकम!

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फिल्म 'भूत बंगला' के सितारों को मिली फीस की इतनी रकम बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार की मच-अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. इस फिल्म का अलग ही माहौल बना हुआ है. इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी का कमाल देखने को मिलने वाला है. 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म का जबरदस्त बन हुआ है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार समेत बाकी स्टार्स को फिल्म 'भूत बंगला' के लिए कितनी फीस मिली है. फिल्म के स्टार्स को मिली फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट से लिए गए हैं.

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अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' में लीड स्टार के तौर पर अक्षय कुमार काम करते दिखाई देंगे. फिल्म के टीजर में उनका जबरदस्त अंदाज देखने को मिला. उन्हें फिल्म में काम करने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

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वामिका गब्बी अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में एक्ट्रेस वामिका गब्बी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाली हैं. फिल्म के लिए वामिका गब्बू को मेकर्स ने 3 करोड़ रुपये का मेहनताना दिया है.

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परेश रावल फिल्म 'भूत बंगला' में वेटरन एक्टर परेश रावल और अक्षय कुमार का एक बार फिर कॉमिक अंदाज लोगों को हंसाएगा. परेश रावल ने फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये लिए हैं.

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परेश रावल फिल्म 'भूत बंगला' में वेटरन एक्टर परेश रावल और अक्षय कुमार का एक बार फिर कॉमिक अंदाज लोगों को हंसाएगा. परेश रावल ने फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये लिए हैं.

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असरानी एक्टर असरानी का बीते साल 2025 में दिवाली पर निधन हो गया था. दिवंगत एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म 'भूत बंगला' है. उन्होंने इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये लिए थे.

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राजपाल यादव राजपाल यादव बीते काफी समय से जेल जाने को लेकर चर्चा में बने हुए थे. अब वह फिल्म 'भूत बंगला' में काम करते नजर आएंगे. राजपाल यादव को फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये फीस दी गई है.

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