'ये तो छुपी रुस्तम निकली...' Bigg Boss की इस एक्स कंटेस्टेंट ने चोरीछिपे की सगाई, धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं फोटोज

1/8





बिग बॉस की इस एक्स कंटेस्टेंट ने चोरीछिपे की सगाई बिग बॉस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट ने सगाई करके सबको चौंका दिया है. इस हसीना को आपने बिग बॉस 10 में देखा है. हाल ही में इस हसीना ने अपनी सगाई की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. सफेद फूलों से सराबोर वेन्यू पर ये हसीना अपने मंगेतर के साथ खूब पोज देती नजर आईं. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस स्टार प्रतिभा कौल के बारे में जो कि लंबे समय से रिलेशनशिप में थीं. अब प्रतिभा कौल ने बिना किसी को बताए सगाई कर ली है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको प्रतिभा कौल की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

2/8





जब प्रतिभा कौल को मिला सरप्राइज प्रतिभा कौल के बॉयफ्रेंड ने उनको प्रपोज करने के लिए खासी तैयारी की. जब प्रतिभा कौल ने ये सब देखा तो वो इमोशनल हो गई थीं. पहले तो प्रतिभा कौल को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सगाई करने जा रहा हैं.

3/8





वायरल हो रही हैं प्रतिभा कौल की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रतिभा कौल की सगाई की तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है. फैंस ने सगाई होते ही प्रतिभा कौल को सगाई की बधाई देनी शुरू कर दी है. फैंस अब से प्रतिभा कौल की शादी की तारीख पूछ रहे हैं.

4/8





प्रतिभा कौल ने जमकर दिए बॉयफ्रेंड के साथ पोज प्रतिभा कौल ने सगाई की अंगूठी पहनते ही कैमरे के आगे खूब पोज दिए. प्रतिभा कौल सगाई के बाद बहुत खुश नजर आईं. प्रतिभा कौल को देखकर लग रहा है कि जैसे उन्होंने जिंदगी की सारी खुशी हासिल कर ली है.

5/8





सफेद रंग में सराबोर नजर आईं प्रतिभा कौल सगाई के दौरान प्रतिभा कौल सफेद रंग की शॉर्ट ड्रस पहने नजर आईं. ये सफेद रंग का लिबास प्रतिभा कौल पर बहुत फब रहा है. फैंस प्रतिभा कौल की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

6/8





बिग बॉस में धमाल मचा चुकी हैं प्रतिभा कौल बता दें बिग बॉस 10 में प्रतिभा कौल को देखा गया था. घर में आते ही प्रतिभा कौल ने खूब धमाल मचाया था. हालांकि प्रतिभा कौल लंबे समय तक बिग बॉस के घर में नहीं टिक पाईं.

7/8





टीवी से गायब हैं प्रतिभा कौल बता दें बिग बॉस से बाहर होने के बाद प्रतिभा कौल टीवी से गायब ही हो गईं, हालांकि प्रतिभा कौल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. प्रतिभा कौल बहुत सी तस्वीरें वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

8/8



