'ये तो छुपी रुस्तम निकली...' Bigg Boss की इस एक्स कंटेस्टेंट ने चोरीछिपे की सगाई, धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं फोटोज

बिग बॉस की इस एक्स कंटेस्टेंट ने चोरीछिपे की सगाई
बिग बॉस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट ने सगाई करके सबको चौंका दिया है. इस हसीना को आपने बिग बॉस 10 में देखा है. हाल ही में इस हसीना ने अपनी सगाई की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. सफेद फूलों से सराबोर वेन्यू पर ये हसीना अपने मंगेतर के साथ खूब पोज देती नजर आईं. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस स्टार प्रतिभा कौल के बारे में जो कि लंबे समय से रिलेशनशिप में थीं. अब प्रतिभा कौल ने बिना किसी को बताए सगाई कर ली है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको प्रतिभा कौल की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.