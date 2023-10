Bigg Boss 17: Mannara Chopra ने इन 6 घरवालों से लिया पंगा, अब बिग बॉस हाउस में जीना होगा दुश्वार Mannara Chopra Fight With These 6 Contestants In Bigg Boss House: 'बिग बॉस 17' में मन्नारा चोपड़ा (Mannara Chopra) का लगातार घरवालों के साथ पंगा देखने को मिल रहा है। अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) के बाद अब मन्नारा ने खानजादी के साथ दुश्मनी मोल ले ली है।