Bigg Boss 17: इस वीकेंड सलमान खान के हत्थे चढ़ेंगे ये 7 कंटेस्टेंट्स, Ankita Lokhande की बैंड बजाएंगे भाईजान Salman Khan Will Scold These Contestants In Bigg Boss 17: रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। इस लिस्ट में अभिषेक कुमार से लेकर अंकिता लोखंडे का नाम शामिल है।