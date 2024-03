Bigg Boss 18: सलमान खान का दिमाग खराब करके रख देंगे ये 10 सेलेब्स, अपने गेम से TRP के चार्ट में लगाएंगे आग These Celebs Can Participate In Bigg Boss 18: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सीजन से जुड़ने वाले कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं। आइए आपको उन सेलेब्स के नाम बताते हैं, जिन्हें फैंस देखना चाहते हैं।