Bigg Boss 19 फेम नेहल चुडासमा ने रचाई शादी, नहीं दिखाया पति का चेहरा? फोटोज हुईं वायरल

नेहल चुडासमा ने शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस और मॉडल नेहल चुडासमा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका पोस्ट देखने के बाद फैंस के बीच हलचल मच गई है. दरअसल, नेहल चुडासमा ने जो नई तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें ब्राइडल लुक में नजर आ रही हैं. शादी के लाल जोड़े में नजर आ रही एक्ट्रेस को देखकर उनकी शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, नेहल चुडासमा ने शादी करने को लेकर कोई कैप्शन नहीं लिखा है. इसलिए अभी क्लियर नहीं है ये शादी की तस्वीरें या किसी प्रोजेक्ट की फोटोज हैं. फिलहाल, नेहल चुडासमा को लेकर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.