मैं 6 मर्दों के प्यार में... अपनी लव लाइफ के बारे में ये क्या बोल गई 62 साल की ये एक्ट्रेस, शादी के लिए तलाश रही है दूल्हा

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अपनी लव लाइफ के बारे में ये क्या बोल गई 62 साल की ये एक्ट्रेस बॉलीवुड और टीवी की कई हसीनाएं हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे कर बैठती हैं. इन हसीनाओं के किस्से सुनकर फैंस को सदमा लग जाता है. आज हम ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. ये हसीना किसी जमाने में 6 लोगों को डेट कर चुकी है. 6 लोगों को डेट करने के बाद भी इस हसीना ने हार नहीं मानी. उम्र निकलने के बाद भी ये हसीना फिर से शादी करना चाहती है. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 19 स्टार कुनिका सदानंद की जिन्होंने अपनी शादी की बात करके हंगामा मचा दिया है.

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जब लिव इन में रहने निकलीं कुनिका सदानंद आपको बता दें कुनिका सदानंद ने खुलासा किया है कि वो 2 बार लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं. बताया जाता है कि कुनिका सदानंद, किसी जमाने में कुमार सानू पर फिदा थीं.

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2 शादियां कर चुकी हैं कुनिका सदानंद आपको जानकर हैरानी होगी कि कुनिका सदानंद ने जवानी के जोश में 2 बार शादी की. हालांकि एक समय के बाद कुनिका सदानंद की दोनों ही शादियां टूट गई.

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2 लोगों को सस्ते में कुनिका सदानंद ने दिया निपटा कुनिका सदानंद ने बताया कि वो जवानी के दिनों में 2 केजुअल डेटिंग भी कर चुकी हैं. इन दोनों लड़कों को लेकर कुनिका सदानंद खास सीरियस नहीं थीं.

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अब भी शादी के ख्वाब देखती हैं कुनिका सदानंद 62 साल पार होने के बाद भी कुनिका सदानंद ने सच्चा प्यार पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है. कुनिका सदानंद अब भी शादी करना चाहती हैं. कुनिका सदानंद ने दावा किया है कि अगर कोई मिला तो वो पीछे नहीं हटेंगी.

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बिग बॉस में कुनिका सदानंद ने मचाया बवाल बिग बॉस में ही कुनिका सदानंद के अफेयर के चर्चे होने लगे थे. बिग बॉस में कुनिका सदानंद ने अपने गुस्से के आगे सबकी हालत खराब कर दी थी. हालांकि कुनिका सदानंद ज्यादा समय तक शो में नहीं रह पाईं.

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कुनिका सदानंद के बेटे को भी नहीं है दिक्कत आपको बता दें कि कुनिका सदानंद की शादी से उनके बेटे को कोई भी दिक्कत नहीं है. कुनिका सदानंद के बेटे ने कहा था कि मां का घर बसते देखकर उनको खुशी होगी.

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