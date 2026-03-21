मैं 6 मर्दों के प्यार में... अपनी लव लाइफ के बारे में ये क्या बोल गई 62 साल की ये एक्ट्रेस, शादी के लिए तलाश रही है दूल्हा

अपनी लव लाइफ के बारे में ये क्या बोल गई 62 साल की ये एक्ट्रेस
बॉलीवुड और टीवी की कई हसीनाएं हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे कर बैठती हैं. इन हसीनाओं के किस्से सुनकर फैंस को सदमा लग जाता है. आज हम ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. ये हसीना किसी जमाने में 6 लोगों को डेट कर चुकी है. 6 लोगों को डेट करने के बाद भी इस हसीना ने हार नहीं मानी. उम्र निकलने के बाद भी ये हसीना फिर से शादी करना चाहती है. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 19 स्टार कुनिका सदानंद की जिन्होंने अपनी शादी की बात करके हंगामा मचा दिया है.