Bigg Boss 20: रैपर सेंटी शर्मा समेत ये सेलेब्स 'बिग बॉस 20' में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा धमाल

'बिग बॉस 20' में नजर आ सकते हैं ये सेलेब्स

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. इस शो को लेकर का जा रहा है कि एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सलमान खान 21 सितंबर में शूटिंग शुरू कर देंगे. इसी 'बिग बॉस 20' के संभावित कंटेस्टेंट के नाम सामने आए हैं. इन लिस्ट में रैपर सैंटी शर्मा समेत कई सेलिब्रटीज के नाम लिए जा रहे हैं. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी किसी भी कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया है. आइए जानते हैं सलमान खान के शो में कौन से कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं.