अरबों की विरासत का वारिस है ये स्टारकिड, पहले लीड रोल के लिए मिले 70 लाख रुपए, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

अरबों की विरासत का वारिस है ये स्टारकिड Who is This Billionaire Starkid?: बॉलीवुड की गलियों में 'नेपोटिज्म' और 'स्टारकिड्स' (Starkid) के चर्चे अक्सर सुनने को मिलते हैं. कभी ये बॉलीवुड एंट्री को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो कभी किसी और वजह से सुर्खियों में छा जाते हैं. हालांकि, इनमें कुछ ऐसे स्टारकिड भी होते हैं, जो अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही एक स्टारकिड इन दिनों छाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अपनी मूवी की वजह से नहीं बल्कि अपने पहले लीड रोल की फीस और फैमिली नेटवर्थ के लिए भी चर्चा में हैं.

कौन है ये स्टारकिड? इन दिनों हर तरफ छाया हुआ स्टारकिड कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) है. अगस्त्य की हाल ही में फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया है और इस किरदार में उन्हें काफी पंसद किया जा रहा है.

Ikkis में क्या है Agastya Nanda का रोल? 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'इक्कीस' (Ikkis) में अगस्त्य ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का किरदार निभाया है, जो 1971 के युद्ध के दौरान वीरता का प्रतीक बने थें.

Agastya Nanda की डेब्यू फिल्म कौन सी है? हालांकि, 'इक्कीस' अगस्त्य की पहली फिल्म नहीं है. बता दें कि, इसके पहले अगस्त्य नंदा को फिल्म आर्चीज में देखा गया था, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन 'इक्कीस' अगस्त्य की पहली लीड रोल वाली फिल्म है.

'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा को कितनी फीस मिली? 'इक्कीस' (Ikkis Movie) में दर्शकों को अगस्त्य नंदा की एक्टिंग और किरदार दोनों काफी पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अगस्त्य को पहले ही लीड रोल के लिए 70 लाख रुपए बतौर फीस मिली है.

कितनी है अगस्त्य नंदा की फैमिली नेटवर्थ? वहीं अगर बात करें अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda Family Net Worth) की फैमिली नेटवर्थ की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 5000 करोड़ रुपए है. बता दें कि, अगस्त सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़े बिजनेसमैन परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं.

निखिल नंदा के पास कारोबार की कितनी हिस्सेदारी है? अगस्त्य नंदा के पिता निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स कुबोटा कंपनी के एमडी हैं और उनके पास कारोबार के 36.5% हिस्सेदारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कंपनी 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करती है.

