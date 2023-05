Throwback: दुल्हन बनते-बनते रह गईं Trisha Krishnan, धूमधाम से हुई थी सगाई Trisha Krishnan once got engaged to Varun Manian: साउथ फिल्म अदाकारा तृषा कृष्णन आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आज तक अदाकारा ने शादी नहीं की है। मगर एक वक्त वो शादी के मंडप में करीब-करीब बैठने ही वाली थी कि उनकी सगाई टूट गई।