'बिच्छू' के सेट पर क्यों हुई थी Bobby Deol की रानी मुखर्जी से लड़ाई? एक बात पर अड़ गए थे दोनों, एक्टर ने अब खोला राज

'बिच्छू' के सेट पर क्यों हुई थी Bobby Deol की रानी मुखर्जी से लड़ाई?

Bobby Deol And Rani Mukerji Bichhoo Fight Story: किसी भी फिल्म का सेट यादों के पिटारे से भरा होता है, क्योंकि जब शूटिंग होती है तो इसके पीछे सिर्फ लोगों की मेहनत ही नहीं बल्कि कई मजेदार, दिलचस्प, इमोशनल और दर्दभरी कहानियां छुपी होती है. शूटिंग के दौरान जहां कुछ सितारे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, तो वहीं कुछ की दोस्ती होती है, कुछ दुश्मनी कर बैठते हैं. ऐसा ही कुछ साल 2000 में आई बॉबी देओल (Bobby Deol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) स्टारर फिल्म 'बिच्छू' (Bichhoo) के सेट पर भी हुआ था, जिसका खुलासा एक्टर ने अब सालों बाद किया है.