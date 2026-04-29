शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल; चौथे नंबर पर नहीं होगा यकीन

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शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं Actress Pregnant Before Wedding: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, जो फैंस को हैरान कर देती हैं. उन्हीं में से एक खबर एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ और उनके बोल्ड फैसलों को लेकर भी है. आज हम आपको बॉलीवुड की 7 उन मशहूर हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शादी के बंधन में बंधने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं, इसमें से कुछ ने बेबी बंप के साथ साथ फेरे लिए, तो कुछ ने शादी के महज कुछ दिनों बाद ही गुड न्यूज शेयर कर हर किसी को हैरत में डाल दिया.

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शादी के समय प्रेग्नेंट थी आलिया भट्ट? इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम है. आलिया ने अप्रैल 2022 में रणबीर कपूर संग एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और मैरिज के महज दो महीने बाद ही 27 जून 2022 को आलिया ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब प्रेग्नेंसी ऐलान के 4 महीने बाद ही एक्ट्रेस ने 6 नंवबर 2022 को उन्होंने बेटी को जन्म दिया. हालांकि, उन्होंने कभी इसे खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फैंस का मानना है कि, आलिया शादी के समय प्रेग्नेंट थीं.

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शादी के 6 महीने बाद बेटी को दिया जन्म इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) का नाम भी शामिल है. एक्ट्रेस ने अंगद बेदी संग अचानक शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया था और उससे भी ज्यादा शॉकिंग था शादी के 5 महीने बाद ही उनका बेटी मेहर को जन्म देना. हालांकि, नेहा ने शादी के कुछ समय बाद खुद ही यह कबूल किया था कि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं, जिसके बाद आनन-फानन में कपल ने गुरुद्वारे में शादी रचाई थी.

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नताशा ने शादी और प्रेग्नेंसी की साथ में दी थी न्यूज इस लिस्ट में मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक (Natasha Stankovic) का नाम भी शामिल है. नताशा ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी और शादी की खबर दोनों के साथ दी थी. इस खबर ने उनके फैंस को हिलाकर रख दिया था. बता दें कि, नताशा भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया था.

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शादी के डेढ़ महीने बाद दीया ने दिखाया था बेबी बंप खूबसूरती और टैलेंट से भरपूर दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने साल 2021 में वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के डेढ़ महीने बाद ही बेबी बंप के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी थी. जिसके बाद फैंस को लग रहा था कि एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी की वजह से ही शादी की, लेकिन दीया ने साफ किया था कि उन्होंने प्रेग्नेंसी की वजह से शादी नहीं की, बल्कि उनकी शादी पहले से तय थी.

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शादी के 6 महीने बाद बेटे को दिया जन्म बेहतरीन अदाकार कोंकणा सेन शर्मा (Konkana Sen Sharma) भी शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी. कोंकणा एक्टर रणवीर शौरी को लंबे समय से डेट कर रही थी, जिसके बाद साल 2010 में दोनों ने एक निज समारोह में शादी रचाई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें आने लगी थी और उन्होंने 6 महीने बाद ही बेटे हारून को जन्म दिया था.

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प्रेग्नेंट होने के बाद दुल्हन बनीं थीं इलियाना डीक्रूज 'रेड' एक्ट्रेस इलियाना डीक्रूज (Ileana D'Cruz) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इलियाना ने 13 मई 2023 को माइकल डोलन से शादी की थी और 1 अगस्त 2023 को उन्होंने बेटे को जन्म दिया था.

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