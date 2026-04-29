शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल; चौथे नंबर पर नहीं होगा यकीन

शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं
Actress Pregnant Before Wedding: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, जो फैंस को हैरान कर देती हैं. उन्हीं में से एक खबर एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ और उनके बोल्ड फैसलों को लेकर भी है. आज हम आपको बॉलीवुड की 7 उन मशहूर हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शादी के बंधन में बंधने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं, इसमें से कुछ ने बेबी बंप के साथ साथ फेरे लिए, तो कुछ ने शादी के महज कुछ दिनों बाद ही गुड न्यूज शेयर कर हर किसी को हैरत में डाल दिया.