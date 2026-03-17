बॉलीवुड की इन मूवीज ने रिलीज से पहले बदला टाइटल, किसी को मिली धमकी तो किसी के डायरेक्टर की हुई सरेआम पिटाई

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फिल्मों के नाम बदलने का सिलसिला बॉलीवुड में टाइटल बदलना अब एक ट्रेंड सा बन गया है. ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि धार्मिक या विशेष समुदाय फिल्म के नाम पर आपत्ति जताते हैं. मेकर्स के लिए फिल्म की रिलीज ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए वे विवाद को खत्म करने के लिए नाम बदल देते हैं. हाल ही में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम भी बदल दिया गया है. आइए जानते हैं बॉलीवुड की उन बड़ी फिल्मों के बारे में, जिन्हें रिलीज से पहले अपना नाम बदलना पड़ा.

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मात्रभूमि सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर फैंस बहुत उत्साहित हैं. पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, जो वास्तविक सैनिक स्ट्रगल पर आधारित है. लेकिन हाल ही में खबर आई है कि ट्रेलर रिलीज से पहले इसका नाम बदलकर 'मात्रभूमि' कर दिया गया है.

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लक्ष्मी अक्षय कुमार की इस फिल्म का नाम पहले 'लक्ष्मी बॉम्ब' था. हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि देवी लक्ष्मी के नाम के साथ 'बॉम्ब' शब्द जोड़ना अपमानजनक है. काफी हंगामे के बाद मेकर्स ने 'बॉम्ब' शब्द हटा दिया और फिल्म सिर्फ 'लक्ष्मी' के नाम से रिलीज हुई.

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गोलियों की रासलीला दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इस फिल्म का नाम शुरुआत में केवल 'राम-लीला' था. धार्मिक भावनाओं के आहत होने के दावों के बीच मामला कोर्ट तक पहुंच गया. अंत में मेकर्स को फिल्म के नाम के आगे 'गोलियों की रासलीला' जोड़ना पड़ा ताकि यह साफ हो सके कि फिल्म का भगवान राम से कोई संबंध नहीं है.

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लवयात्री सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की पहली फिल्म का नाम 'लवरात्री' रखा गया था. लोगों का कहना था कि यह हिंदुओं के पवित्र त्योहार 'नवरात्रि' के नाम के साथ छेड़छाड़ है. कानूनी पचड़ों और विरोध से बचने के लिए सलमान खान ने इसका नाम बदलकर 'लवयात्री' कर दिया.

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जजमेंटल है क्या कंगना रनौत की इस फिल्म का नाम पहले 'मेंटल है क्या' था. इस पर इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने आपत्ति जताई कि यह नाम मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए ठीक नहीं है. इसके बाद सेंसर बोर्ड के सुझाव पर इसका नाम बदलकर 'जजमेंटल है क्या' कर दिया गया था.

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पद्मावत संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने बहुत बवाल देखा है. करणी सेना के कड़े विरोध के कारण 'पद्मावती' का नाम बदलकर 'पद्मावत' करना पड़ा. वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान जयपुर में भंसाली के साथ मारपीट की गई और उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया गया था.

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