देश की आन पर मर मिटने वाले वीरों की दास्तां दिखाती हैं ये 6 फिल्में, एक तो आज भी लोगों की है फेवरेट

देश की आन पर मर मिटने वाले वीरों की दास्तां दिखाती हैं ये 6 फिल्में Indian Army Movies: बॉलीवुड में सिर्फ एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रोमांटिक फिल्में ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी मूवीज भी बनी हैं, जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि हर भारतीय के भीतर सोए हुए देशभक्ति के सैलाब को भी जगा दिया. आज हम ऐसी ही 6 धुरंधर फिल्मों की बात करने वाले हैं, जिनकी दहाड़ आज भी दर्शकों के कानों में गूंजती है.

भारतीय सेना के शौर्य को दिखाती हैं ये फिल्में इन दिनों हर जगह 'बॉर्डर 2' (Border 2) का ही बज देखने को मिल रहा है. ऐसे में चलिए एलओसी कारगिल, लक्ष्य, उरी, शेरशाह और गाजी अटैक जैसी फिल्मों में के बारे में जानते हैं, जिसे देखकर आपकी आंखे नम हो जाएंगी.

आज भी दर्शकों की फेवरेट है ये मूवी साल 1997 में कई सितारों से सजी फिल्म 'बॉर्डर' (Border) आई थी, जो आज भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. ये भारतीय सिनेमा की सबसे ऑइकॉनिक वॉर फिल्म थी, जिसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध के लोंगेवाला पोस्ट की घटना के बारे में दिखाया गया था. बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ इस मूवी ने रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े थे बल्कि इसके गानों ने भी खूब तहलका मचाया था.

इमोशनल कर देगी ये देशभक्ति फिल्म साल 2021 में आई फिल्म 'शेरशाह' (Shershaah) कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधिरत है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी नजर आए थे. इस मूवी में प्यार, परिवार और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान सबकुछ देखने को मिलता है. ये इमोशनल स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

एक-एक सीन से जुड़ने लगेंगे आप भारत की पहली अंडरवॉटर शूट की गई वॉर फिल्म 'गाजी अटैक' (Ghazi Attack) साल 2017 में आई थी. इसमें 1971 के युद्ध के दौरान हुए पनडुब्बी हमले की कहानी को दिखाया गया था. इसमें भारतीय नौसेना और सेना की Strategic intelligence, धैर्य और साहस को बड़े ही रोमांचक तरीके से पर्दे पर उतारा गया है. जब आप इसे देखते हैं तो इसके एक-एक सीन के साथ आप जुड़ने लगते हैं.

अंदर छिपे देशभक्ति को निकाल देगा बाहर साल 2016 में रिलीज हुई 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) तो आपको याद ही होगी. ये मूवी भारतीय सेना की मॉडर्न वार स्ट्रेटजी को दिखाती है. वहीं विक्की कौशल के शानदार अभिनय और डायलॉग आपके अंदर छिपे देशभक्ति के सैलाब को बाहर आने से रोक नहीं पाएंगे.

देश के लिए दांव पर लगा दी जान इस लिस्ट में ऋतिक रोशन की 'लक्ष्य' (Lakshya) भी शामिल है, जिसमें एक ऐसे लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो सिर्फ अपनी जिंदगी को जी रहा था. उसकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो भारतीय सेना में शामिल होकर जिम्मेदारी निभाता है, तो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है. इसमें कारगिल युद्ध की कहानी को दिखाया गया है.

