बिना हील्स Shah Rukh-Salman को लंबाई में मात देती हैं बॉलीवुड की ये 9 हसीनाएं, एक्टर्स से हाइट कंपैरिजन देख रह जाएंगे दंग!

बिना हील्स लंबाई में हीरोज को मात देती हैं ये बॉलीवुड हसीनाएं

Bollywood Tallest Actresses: बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस (Bollywood Actresses) की एक्टिंग और खूबसूरती का ही जलवा नहीं रहता, बल्कि हसीनाओं की पर्सनैलिटी और उनका टॉल फ्रेम भी स्क्रीन पर जादू बिखेरता है. अक्सर फैंस अपनी पसंदीदा हीरोइनों के बारे में सबकुछ जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, जिसमें से उनकी हाइट भी हैं, खासकर तब जब वे अपने को-स्टार्ट्स यानी हीरोज के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं. ऐसे में आज हम बी-टाउन की 9 हसीनाओं की लंबाई के सच से पर्दा उठाने वाले हैं, जो हाइट के मामले में बड़े-बड़े एक्टर्स को बिना हील्स के कड़ी टक्कर देती हैं. तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.