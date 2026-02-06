बॉलीवुड की इस हसीना ने कभी जिए हैं भिखारियों जैसे दिन, मुंबई की सड़कों पर करती थी... आज कमाई देख फटी रह जाएंगी आंखें!

1/11





बॉलीवुड की इस हसीना ने कभी जिए हैं भिखारियों जैसे दिन Bollywood Actress: मायानगरी मुंबई में हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लेकर कदम रखते हैं, लेकिन सफलता की देवी सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होती हैं, जो हार नहीं मानते. ऐसा ही कुछ एक सात समंदर पार से आई एक हसीना ने कर दिखाया. आज उसकी हर अदा पर इंडस्ट्री के लोग मर मिटते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो मुंबई की सड़कों पर भिखारियों की तरह को मजबूर थी.

2/11





कौन है ये हसीना? ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि, कनाडा में जन्मी और पली-बढ़ी नोरा फतेही (Nora Fatehi) हैं, जो आंखों में बॉलीवुड स्टार बनने का सपना लेकर महज 5000 रुपए के साथ मुंबई आ पहुंची थीं. एक्ट्रेस मुंबई तो आ गईं, लेकिन उन्हें सपना पूरा करने करने के लिए कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा.

3/11





सफलता से पहले किया कड़ा संघर्ष नोरा फतेही (Nora Fatehi Struggle Story) आज इंडस्ट्री में न सिर्फ सफलता हासिल कर चुकी हैं, बल्कि उन्होंने बतौर डांसर और एक्ट्रेस अपनी एक अलग और खास पहचान भी बना ली है, लेकिन इंडस्ट्री में पैर जमाने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, यहां तक उन्हें मुंबई की सड़कों पर भिखारियों जैसी जिंदगी से भी गुजरना पड़ा.

4/11





कौन हैं Nora Fatehi के माता-पिता? एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल के दिनों को यादकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे. 6 फरवरी 1992 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में नोरा फतेही का जन्म हुआ था. उनके माता-पिता मोरक्कन मूल के मुस्लिम है, लेकिन उनके पिता भारत से हैं.

5/11





बचपन से ही था फिल्ममेकिंग का शौक नोरा (Nora Fatehi Interview) ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि, 'उन्हें बचपन से ही फिल्मेकिंग का शौक था और यही वजह थी वो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए भारत आईं. हालांकि, एक्टिंग से पहले वो एक अच्छी डांसर के तौर पर जानी जाती थीं.'

6/11





'मैं यहां क्यों आई?' एक्ट्रेस ने बताया था कि, 'जब मैं भारत आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 5000 रुपए थे. हम नौ लोग एक 3 BHK फ्लैट में रहते थे. मैं दो और लड़कियों के साथ एक रूम शेयर करती थी. उस समय मैं सोचती थी, हे भगवान,मैं यहां क्यों आई? आज भी उन दिनों को याद कर डर लगता है.'

7/11





सिर्फ 1 अंडा और रोटी खाकर गुजारे दिन नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा था, 'मैं डेली सिर्फ एक अंडा और रोटी खाती थीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा एजेंट्स ले लेते थे, जो उन्हें काम दिलाते थे और उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी.'

8/11





Nora Fatehi की पहली बड़ी फिल्म कौन सी थी? नोरा ने बताया कि, उन्होंने पहले कई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में काम किए और लंबे समय के बाद आखिरकार उनकी किस्मत चमकी और उन्हें सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'भारत' में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत पलट गई.

9/11





कैसे पलटी Nora Fatehi की किस्मत? 'भारत' ने करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई की थी. इसके बाद उन्हें वरुण धवन के साथ 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में भी काम किया और ये मूवी भी हिट रही. आज नोर न सिर्फ अपनी पहचान बना चुकी हैं बल्कि वो कई बड़े-बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं और आज मोटी फीस भी वसूल करती हैं.

10/11





1 फिल्म-गाने के लिए कितना चार्ज करती हैं नोरा? रिपोर्ट्स की माने तो कभी मुंबई की सड़कों पर तंग हाली में रहने वाली नोरा आज एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए और एक गाने के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. हाल ही में उन्होंने 'मडगांव एक्सप्रेस' फिल्म में काम किया था, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही.

11/11




