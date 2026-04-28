बॉलीवुड का वो खूंखार विलेन जिसने एक ही शो में दिखाए एक्टिंग के कई रंग, बना राम-कृष्ण और टीपू सुल्तान; आपने पहचाना?

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बॉलीवुड का वो खूंखार विलेन जिसने एक ही शो में दिखाए एक्टिंग के कई रंग Guess who is villain?: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे मंझे हुए कलाकार हुए हैं, जिन्हें किसी एक सांचे में कैद करना नामुमकिन था. क्या आप सोच सकते हैं कि 90s के दशक में कोई एक्टर एक ही शो में 3 अलग-अलग किरदारों के एक साथ निभा सकता था? लेकिन ऐसा उस खूंखार विलेन ने कर दिखाया था, जिसकी आंखों से लोग खौफ खाते थे. वो कोई और नहीं बल्कि, सलीम घोष (Salim Ghouse) थे जिन्होंने पर्दे पर एक ही शो में भगवान राम (Ram), श्री कृष्णा (Krishna) और टीपू सुल्तान (Teepu Sultan) के किरदार को पूरी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतारा था.

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Salim Ghouse ने लिखी थी एक्टिंग की नहीं परिभाषा 90 के दशक में जहां उनक कड़क आवाज पर्दे पर विलेन बनकर दहशत पैदा करती थी, वहीं श्याम बेनेगल के क्लासिक शो 'भारत एक खोज' में उन्होंने एक ही शो के अंदर 'राम', 'कृष्ण' और 'टीपू सुल्तान' जैसे विरोधाभासी किरदारों को निभाकर एक्टिंग की नई परिभाषा लिख दी थी और दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी.

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2022 में दुनिया को अलविदा कह गए एक्टर सलीम घोष ने 20 अप्रैल 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी दमदार आवाज, गंभीर व्यक्तित्व और शानदार एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में ताजा है.

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कहां और किसके घर हुआ था सलीम घोष का जन्म? 10 जनवरी 1952 को चेन्नई में जन्में सलीम घोष के पिता मुस्लिम थे और मां ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थीं. बचपन से ही उनका झुकाव कला और एक्टिंग की तरफ था, जिसकी वजह से उन्होंने चेन्नई में अपनी पढ़ाई पूरी कर पुणे आ गए और यहां उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी.

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Salim Ghouse की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? एक्टिंग क्लासेस के दौरान ही सलीम ने मंच और कैमरे की दुनिया को करीब से समझना शुरू कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने अगल कदम एक्टिंग की दुनिया की तरफ बढ़ा दिया और साल 1978 में आई फिल्म 'स्वर्ग नरक' से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की.

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बाकी एक्टर्स से अलग थी सलीम घोष की एक्टिंग शुरुआत में उन्होंने छोटे-मोटे लेकिन इंप्रेसिव किरदार निभाए. बाद में वो 'सारांश', 'मोहन जोशी हाजिर हो!' और 'सरदारी बेगम' जैसी फिल्मों में नजर आए. उनकी एक्टिंग बाकी कलाकारों से काफी अलग थी और यही उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में काम आई.

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इस शो से मिली थी पहचान हालांकि, सलीम घोष को सबसे ज्यादा पहचान साल 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए धारावाहिक 'भारत एक खोज' से मिली थी. इस सीरियल में उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्णा और टीपू सुल्तान जैस अलग-अलग किरदारों को एक साथ निभाए थे.

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'भारत एक खोज' में कौन से किरदार किया गया था पसंद ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि तीनों किरदारों की सोच, स्वभाव और व्यक्तित्व पूरी तरह अलग थे, लेकिन सलीम ने हर किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि दर्शक उनकी एक्टिंग के कायल हो गए. खासकर उनका टीपू सुल्तान का किरदार लोगों को काफी पसंद आया था.

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