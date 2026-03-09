Bollywood vs South: साउथ का स्वैग या बॉलीवुड का स्टारडम? वो 6 बड़ी फिल्में जो थिएटर्स में आपस में टकराई, जानें कौन हुआ ढेर

1/8





वो 6 क्लैश जिन्होंने बदल दिया सिनेमा का इतिहास Bollywood vs South: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर दो फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलता है, जिसमें एक को फायदा होता है, तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अगर बात करें साउथ और बॉलीवुड (Bollywood) की फिल्मों के टकराव की थी ये फैंस के लिए भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है. क्योंकि, साउथ सिनेमा (South Cinema) आज पूरी दुनिया में अपनी अच्छी पकड़ बना चुका है. ऐसे में जब बॉलीवुड और साउथ की बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश (Bollywood vs South) होता है, तो फैंस की निगाहें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Office Collection) पर टिकी होती हैं.

जब साउथ की आंधी में उड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स! बता दें कि, ऐसा कई बार हुआ है जब साउथ और बॉलीवुड की बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं और दोनों के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है. अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको उन फिल्मों से रूबरू करवाते हैं, जो एक साथ रिलीज हुईं.

अक्षय कुमार का करना पड़ा फ्लॉप का सामना 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' और कमल हासन स्टारर 'इंडियन 2' (Sarafira vs Indian 2) के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी. हालांकि, इस क्लैश में दोनों में से किसी भी फिल्म को फायदा नहीं मिला और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

श्रद्धा कपूर के सामने नहीं चली ये साउथ मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'स्त्री 2' और तमिल फिल्म 'थंगालान' (Stree 2 vs Thangalan) को लेकर रिलीज से पहले ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ था, लेकिन जब दोनों फिल्मों का क्लैश हुआ तो 'स्त्री 2' ने बाजी मार ली और 'थंगालान' को फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा.

कैसा रहा सनी देओल और रजनीकांत का क्लैश? साल 2024 में रजनीकांत और सनी देओल की फिल्मों के बीच भी जबरदस्त क्लैश देखने को मिला था. 11 अगस्त 2024 को सनी पाजी की 'गदर 2' और 10 अगस्त 2024 को साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर' (Gadar 2 vs Jailer) रिलीज हुई थी. दोनों मूवीज की रिलीज डेट में बस एक दिन का फर्क था और दोनों ही फिल्में बिग बजट और बड़े स्टार्स की थी. खास बात तो ये है कि, ये दोनों ही पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

शाहरुख खान को खानी पड़ी मुंह की बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और साउथ सुपरस्टार यश की फिल्मों के बीच भी क्लैश देखने को मिल चुका है, जिसमें किंग खान को मुंह की खानी पड़ी थी. साल 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई शाहरुख की 'जीरो' यश की 'केजीएफ' (Zero vs KGF) के सामने बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी.

एक-दूसरे पर भारी पड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान का सामना प्रभास से भी हो चुका है. 21 दिसंबर 2023 को 'डंकी' और 22 दिसंबर 2023 को 'सालार' (Dunki vs Salar) रिलीज हुई थी. वैसे तो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल हिट थीं, लेकिन जितनी उम्मीद मेकर्स ने लगाई थी उसपर खरी नहीं उतरी. इस क्लैश में दोनों ही फिल्मों को नुकसान उठाना पड़ा था.

