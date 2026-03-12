Dhurandhar 2 के Aari Aari सॉन्ग से पहले इन गानों से तहलका मचा चुके हैं बॉम्बे रॉकर्स, बूढ़ों के भी थिरक पड़ते थे पांव!

Dhurandhar 2 के Aari Aari सॉन्ग से पहले इन गानों से तहलका मचा चुके हैं बॉम्बे रॉकर्स
Bombay Rockers Chartbuster Song: रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के नए गाने 'आरी आरी' (Aari Aari) के रिलीज के बाद एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया है. ये नाम है बॉम्बे रॉकर्स (Bombay Rockers) का जो 2000 के दशक के इंडी-पॉप म्यूजिक का एक बड़ा नाम रहे हैं. डेनिश-इंडियान पेयर (नवतेज सिंह और थॉमस सरिगार्ड) ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने पंजाबी और वेस्टर्न मिक्स पॉप म्यूजिक से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे.