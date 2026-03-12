Dhurandhar 2 के Aari Aari सॉन्ग से पहले इन गानों से तहलका मचा चुके हैं बॉम्बे रॉकर्स, बूढ़ों के भी थिरक पड़ते थे पांव!

1/8





Dhurandhar 2 के Aari Aari सॉन्ग से पहले इन गानों से तहलका मचा चुके हैं बॉम्बे रॉकर्स Bombay Rockers Chartbuster Song: रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के नए गाने 'आरी आरी' (Aari Aari) के रिलीज के बाद एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया है. ये नाम है बॉम्बे रॉकर्स (Bombay Rockers) का जो 2000 के दशक के इंडी-पॉप म्यूजिक का एक बड़ा नाम रहे हैं. डेनिश-इंडियान पेयर (नवतेज सिंह और थॉमस सरिगार्ड) ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने पंजाबी और वेस्टर्न मिक्स पॉप म्यूजिक से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे.

फिर से धमाल मचाने आ रहे हैं बॉम्बे रॉकर्स बॉम्बे रॉकर्स (Bombay Rockers) 2000 के दौर में हर पार्टी और शादी में अपने गानों ऐसी जान फूंक देते थे की सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि, बूढ़े भी थिरकने पर मजबूर हो जाते थें. वहीं अब एक बार फिर ये 'धुरंधर 2' के नए गाने 'आरी आरी' से धमाल मचाने आए हैं. ऐसे में हम आपको बॉम्बे रॉकर्स के कुछ चार्टबस्टर गानों से रूबरू करवाने वाले हैं.

ट्रेंड में आया 'धुरंधर 2' का ये गाना शुरुआत करते हैं 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के 'आरी आरी' गाने से ये सॉन्ग बॉम्बे रॉकर्स का सबसे बड़ा हिट गाना है, जिसे उन्होंने एक पंजाबी लोकगीत पर आधारित ट्रैक को न्यू और मॉडर्न टच किया था. वहीं अब इसके रीमेक के उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में शामिल किया है, जो यूट्यूब पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

पार्टियों की शान बन चुका था 'आउट ऑफ कंट्रोल' बॉम्बे रॉकर्स का ब्लॉकबस्टर गाना 'आउट ऑफ कंट्रोल' (Out Of Control) साल 2007 में रिलीज हुआ था. ये उनके दूसरे एल्बम 'क्रैश एंड बर्न' का हिस्सा था, जो एक हाई एनर्जी ट्रैक था, जो उस दौर में डांस फ्लोर के लिए परफेक्ट माना जाता था. ये गाना रिलीज के साथ ही क्लबों और पार्टियों की शान बन चुका था.

इस गाने ने दुनिया भर में दिलाई पहचान 15 जून 1999 में आया बॉम्बे रॉकर्स का गाना 'वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट' (Wild Wild West) ने बॉम्बे रॉकर्स के स्टाइल को दुनिया के सामने रखा था. इस सॉन्ग की खासियत ये थी कि, इसमें पंजाबी और अंग्रेजी लिरिक्स का बेहतरीन मिक्चर देखने को मिला. ये गाना उस दौर में काफी पॉपुलर हुआ था, इसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी.

जॉन अब्राहम की फिल्म में शामिल हुआ ये गाना साल 2003 से 2004 के आसपास बॉम्बे रॉकर्स के गाने 'रॉक द पार्टी' (Rock The Party) ने खूब धूम मचाई थी. ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि, इसे साल 2016 में जॉन अब्राहम की फिल्म 'रॉकी हैंडसम' में दोबारा से यूज किया गया और इसका जादू एक बार फिर से दर्शकों पर देखने को मिला.

इस गाने पर बूढ़े भी थिरकने पर हो जाते थे मजबूर बॉम्बे रॉकर्स के चार्टबस्टर गानों की लिस्ट में 'सेक्सी मामा' (Sexy Mama) भी शामिल है. इस गाने ने अपनी कैची बीट्स और जबरदस्त म्यूजिक वीडियो से हर किसी को अपना कायल बना लिया था. क्या बूढ़े क्या जवान हर कोई इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर रहा था. ये गाना बॉम्बे रॉकर्स के एल्बम 'इंट्रोड्यूसिंग' का एक अहम हिस्सा था.

