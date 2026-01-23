Border 2: इन 7 खूबियों के चलते ब्लॉकबस्टर बनी Sunny Deol की फिल्म, थिएटरों में खूब बज रही हैं सीटियां

1/8





इन 10 खूबियों के चलते ब्लॉकबस्टर बनी बॉर्डर 2 सनी देओल इस समय फिल्म 'बॉर्डर 2' की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 25 साल बाद बड़ा धमाका कर डाला है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की भी खूब तारीफ हो रही है. लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने जा रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि फैंस के बीच फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर इतना क्रेज आखिर किस बात का है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर भागकर जाने वाले हैं. तो फिर देर किस बात की पढ़िए बॉलीवुड लाइफ की ये रिपोर्ट...

2/8





दिलजीत दोसांझ की कॉमेडी बॉर्डर 2 के फर्स्ट हाफ में दिलजीत दोसांझ का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है. शुरुआती फिल्म में दिलजीत दोसांझ वरुण धवन को जमकर परेशा करते नजर आए. जिसकी वजह से दिलजीत दोसांझ के साथ साथ वरुण को भी सजा मिलती है. हालांकि कुछ समय बाद दिलजीत दोसांझ को समझ आ गया कि उनकी ये दुश्मनी लंबे समय तक नहीं चलने वाली. इन दोस्तों की ये नोंकझोंक आपको पसंद आएगी. वैसे भी वॉर की फिल्मों में ऐसी कॉमेडी गायब ही होती है.

3/8





वरुण धवन के तेवर फिल्म बॉर्डर 2 में एक्प्रेशन्स के लिए लोग वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे. हालांकि सच तो ये है कि पूरी फिल्म में वरुण धवन एंग्री यंग मैन बनकर घूमे हैं. शादी के बाद ही उनकी थोड़ी अक्ल ठिकाना आई.

4/8





सनी देओल के तगड़े डायलॉग फिल्म बॉर्डर 2 में सनी पाजी ने सबकी हालत खराब कर दी है केवल डायलॉग्स के दम पर फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल ने धमाका कर डाला है. फिल्म के एक सीन में तो सनी देओल खुद को बारुद की दुकान बनाकर घूमते नजर आए क्योंकि उनको अपने बेटे के कातिल को सबक सिखाना था.

5/8





सोनम बाजवा की मासूमियत फिल्म में सोनम बाजवा की मासूमियत एक बार फिर से आपका दिल जीत लेगी. दिलजीत दोसांझ भी पहली ही नजर में सोनम को दिल दे बैठे थे. ऐसे में भला फैंस कैसे उनको देखकर पागल होंगे.

6/8





बॉर्डर 2 का ताबड़तोड़ एक्शन फिल्म बॉर्डर 2 में इस समय जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है. ये फिल्म को देखकर आप धुरंधर को भी भूल जाएंगे. फिल्म के एक एक सीन में सितारं ने बारुद के साथ गेम खेला है. ये लोग कभी हवा में, कभी पानी में तो कभी जमीन पर तबाही मचाते नजर आए.

7/8





Border

8/8



