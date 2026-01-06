Border 2 एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कई साल पहले की शादी, कहां छुपा रखी है पत्नी, कितने हैं बच्चे? यहां जानें सब कुछ

1/8





दिलजीत दोसांड की शादी का सबूत, खुल गई पोल Diljit Dosanjh Wedding Secret: सिंगर दिलजीत दोसांझ फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में शानदार काम किया है और अब वह बॉर्डर 2 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्मों और शोज के बारे में अक्सर बात करते हैं लेकिन वह अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साध लेते हैं. दिलजीत अपने परिवार के सामने नहीं लेकर आते और कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेता के लिए कहा जाता है कि वह शादीशुदा हैं. कई बार ये सवाल उठता है कि दिलजीत दोसांझ की पत्नी कौन हैं? उनकी पत्नी कहां रहती हैं और दिलजीत दोसांझ के बच्चे कितने हैं? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं.

किसने किया दिलजीत दोसांझ की शादी का खुलासा दिलजीत दोसांझ बेशक अपने परिवार के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उनके एक करीबी ने खुलासा किया था कि वह शादीशुदा हैं. इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था. दिलजीत के करीबी दोस्त ने उनकी शादी और बच्चों का खुलासा किया था.

दिलजीत दोसांझ की शादी की फोटो दिलजीत दोसांझ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वह एक लड़की के साथ गुरुद्वारे के दरवाजे पर खड़े हैं. इस तस्वीर में लड़की ने लाल सूट पहना है, जो नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है और दिलजीत भी दूल्हे से कम नहीं लग रहे. उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं. कहा जा रहा है कि ये फोटो दिलजीत दोसांझ की शादी की है.

कौन हैं दिलजीत दोसांझ की पत्नी? दिलजीत दोसांझ के एक दोस्त ने खुलासा किया था कि सिंगर काफी पहले ही शादी कर चुके हैं. सिगंर की पत्नी संदीप कौर हैं और वह इंडो-अमेरिकन हैं. दिलजीत अपनी पत्नी को मीडिया से पूरी तरह दूर रखते हैं. उन्होंने पब्लिकली कही नहीं बोला कि वह शादीशुदा हैं. वह निजी जिंदगी को सामने लाना नहीं चाहते हैं.

दिलजीत दोसांझ के कितने बच्चे हैं? दिलजीत दोसांझ की शादी का खुलासा करने वाले दोस्त ने ही सिंगर के बच्चे का भी खुलासा किया था. बताया गया कि दिलजीत दोसांझ का एक बेटा है, जो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है. इसके अलावा, दिलजीत दोसांझ की मां और पिता लुधियाना में रहते हैं. एक कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांज को देखा गया था. तब पहली बार सिंगर ने फैंस से उन्हें मिलवाया था.

कहां रहते हैं दिलजीत दोसांझ के पत्नी और बेटा दिलजीत दोसांझ की पत्नी और उनका बेटा अमेरिका में रहते हैं. दिलजीत ने उन्हें अमेरिका में सुरक्षा कारणों से रखा था. दावा किया जाता है कि दिलजीत दोसांझ को लक 28 कुड़ी दा गाना बनाने के बाद काफी धमकियां मिल रही थीं. तब उनका परिवार भी निशाने पर था. इसी वजह से दिलजीत ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया था.

दिलजीत दोसांझ का हुआ तलाक हालांकि, कहा ये भी जाता है कि दिलजीत दोसांझ का रिश्ता ज्यादा नहीं टिक पाया और उनका तलाक हो चुका है. उनके एक करीबी सोर्स ने बताया था कि दिलजीत और उनकी पत्नी अब साथ नहीं हैं. दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं. दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों अलग हो गए.

