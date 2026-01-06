Border 2 एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कई साल पहले की शादी, कहां छुपा रखी है पत्नी, कितने हैं बच्चे? यहां जानें सब कुछ

दिलजीत दोसांड की शादी का सबूत, खुल गई पोल
Diljit Dosanjh Wedding Secret: सिंगर दिलजीत दोसांझ फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में शानदार काम किया है और अब वह बॉर्डर 2 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्मों और शोज के बारे में अक्सर बात करते हैं लेकिन वह अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साध लेते हैं. दिलजीत अपने परिवार के सामने नहीं लेकर आते और कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेता के लिए कहा जाता है कि वह शादीशुदा हैं. कई बार ये सवाल उठता है कि दिलजीत दोसांझ की पत्नी कौन हैं? उनकी पत्नी कहां रहती हैं और दिलजीत दोसांझ के बच्चे कितने हैं? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं.