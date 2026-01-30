Border 2: इन 14 लोगों ने मिलकर किया सनी देओल एंड गैंग का जीना हराम, जानिए कौन हैं 'बॉर्डर 2' के वो 14 विलेन

1/15





इन 14 लोगों ने मिलकर किया सनी देओल एंड गैंग का जीना हराम सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. हाल ये है कि इस फिल्म ने धुरंधर की भी हालत खराब करके रख दी है. अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म 'बॉर्डर 2' भी एक आम फिल्म है जिसमें इंडिया पाक की लड़ाई को दिखाया गया है. ऐसा फिल्म 'बॉर्डर 2' में क्या है जिसकी वजह से ये फिल्म लोगों के दिमाग पर हावी हो गई है. लोग सिनेमाघरों के बाहर जा जाकर लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के हिट होने की वजह से सनी देओल का वो गुस्सा जो उन्होंने अपने 14 दुश्मनों पर निकाला है. जी हां, सही सुना आपने... फिल्म 'बॉर्डर 2' की पूरी कहानी में सनी देओल ने 14 लोगों की अपने ढ़ाई किलो के हाथ से धुलाई की है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'बॉर्डर 2' के इ 14 विलेनेस के बारे में बताने वाले हैं.

2/15





अली हसन-लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर खान एक्टर अली हसन को लोग अली हसन तुराबी के नाम से भी जानते है। सीरियल कहानी घर घर की, शिव शक्ति तप त्याग तांडव में वो कम कर चुके हैं. अब जाकर अली हसन को बॉर्डर 2 में धमाल मचाने का मौका मिला है. फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर खान को मार नहीं पाते हैं जबकि उनके बेटे का कातिल है.

3/15





वकार शेख -पाकिस्तानी कर्नल खालिद वकार शेख अनुपमा, सहर होने को है, ओम नमः शिवाय, कुबूल है जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं. बॉर्डर 2 में वकार शेख ने पाकिस्तानी कर्नल खालिद का रोल निभाया है जो कि वरुण धवन को मारने की कोशिश करता है. इसी बीच सनी देओल आकर कर्नल खालिद का सिर उड़ा देते हैं.

Advertisement

4/15





करण मान- पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ट्यूबलाइट और फर्जी जैसे प्रोजेक्ट में नजर आ चुके एक्टर करण मान ने भी सनी देओल का खून खौलाया है. करण मान ने बॉर्डर 2 में किस्तानी आर्मी ऑफिसर के तौर पर खूब धाक जमाई है.

5/15





हरि ओम कालरा- लेफ्टिनेंट जनरल शेर खान हरि ओम कालरा टीवी और बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं. सम्राट पृथ्वीराज, बाल शिव, दो चुटकी सिंदूर और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे शोज में हरि ने खूब नाम बटोरा है. इसके अलावा वो योद्धा और एनिमल में भी काम कर चुके हैं.

6/15





सौम्यार्क गुप्ता- अब्दुल हमीद खान सौम्यार्क गुप्ता बॉर्डर 2 से पहले गन्स एंड गुलाब्स , सुपारी जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं. सौम्यार्क गुप्ता ने अब्दुल हमीद खान बनकर सनी देओल का जीना हराम किया था.

Advertisement

7/15





करण छिब्बर- मुजफ्फर हसन पाताल लोक और कोहरा में धमाल मचा चुके एक्टर करण छिब्बर ने सनी देओल की फिल्म में मुजफ्फर हसन नाम का किरदार निभाया है जिसका गुस्सा फिल्म में देखते ही बन रहा है.

8/15





अजय मेहरा- जफर अहमद चौधरी अजय मेहरा जादूगर, कसम तेरे प्यार की और द फैमिली मैन जैसे प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं. बॉर्डर 2 में अजय मेहरा ने जफर अहमद चौधरी बनकर धमाल मचाया है.

9/15





मधुर अरोड़ा- जनरल याहया खान ढिशूम, गोल्ड और हिट द फर्स्ट केस में नजर आ चुके एक्टर मधुर अरोड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने सावधान इंडिया में भी काम किया है. फिल्म बॉर्डर 2 में मधुर, जनरल याहया खान के तौर पर नजर आए.

Advertisement

10/15





उज्वल गौराहा-शमशीर खान शेरशाह , ज्वैल थीफ द हाइस्ट बिगिन्स, सूर्यपुत्र कर्ण में काम कर चुके एक्टर उज्वल गौराहा ने भी बॉर्डर 2 में छोटा सा किरदार निभाया है. फिल्म बॉर्डर 2 में उज्वल गौराहा, शमशीर खान के तौर पर नजर आए हैं.

11/15





इमरान फारूक- रशीद IB71 और तेजस स्टार इमरान फारूक को बॉर्डर 2 में भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है. इस दौरान इमरान फारूक ने रशीद बनकर इंडियन आर्मी और सनी देओल को खूब परेशान किया है.

12/15





शाहिद लतीफ- पाक हैंगर कप्तान शाहिद लतीफ बॉर्डर 2 में पाक हैंगर कप्तान का किरदार निभाते नजर आए हैं. बॉर्डर 2 के अलावा शाहिद लतीफ टाइगर 3, कठपुतली और डंकी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

Advertisement

13/15





गौरव पुरी -पाक हैंगर सेलर गौरव पुरी कभी कभी इत्तेफाक से और मेहंदी है रचने वाली जैसे सीरियल्स की वजह से मशहूर हैं. बॉर्डर 2 में गौरव पुरी, पाक हैंगर सेलर बनकर सनी देओल और उनके गैंग को कड़ी चुनौती देते नजर आए.

14/15





बहजाद खान- पाकिस्तानी स्काउट लीडर द गांधी मर्डर और द गांधी में नजर आ चुके एक्टर बहजाद खान भी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 में विलेन के तौर पर नजर आए. फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी स्काउट लीडर बनकर गदर मचाया है.

15/15



