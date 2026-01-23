Border 2: पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देंगे बॉर्डर 2 के ये 8 धांसू डायलॉग, आखिरी वाला सुनकर दुश्मन देश को लगेगी मिर्ची

1/9





बॉर्डर 2 के ये हैं 8 बेस्ट डायलॉग, सुनकर दुश्मन देश को लगेगी मिर्ची Border 2 Best Dialogues: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है. भारत और पाकिस्तान की युद्ध पर बनी इस फिल्म को फैंस का भर-भरकर प्यार मिल रहा है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं. जब से फिल्म का ट्रेलर आया था तब से ही फिल्म की कहानी और एक्टिंग के लिए ये कलाकार तारीफ बटोर रहे हैं और अब फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों का ध्यान डायलॉग पर भी गया है. इस फिल्म को निधि दत्ता ने लिखा है और इसका स्क्रीनप्ले सुमित अरोरा और सह-लेखक अनुराग ने किया है. राइटर ने फिल्म में कई धांसू डायलॉग लिखे हैं.

2/9





बॉर्डर 2 का पहला दमदार डायलॉग सनी देओल का डायलॉग- फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है. बल्कि एक वादा है, अपने देश से. कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा. न ही कोई दुश्मन, न उसकी गोली और न ही उसका इरादा. और आज कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे.

3/9





बॉर्डर 2 का दूसरा दमदार डायलॉग मेरे गांव में एक कहावत है. हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं. ये डायलॉग फिल्म में वरुण धवन बोलते हुए दिखते हैं.

Advertisement

4/9





बॉर्डर 2 का तीसरा डायलॉग सुनकर आ जाएगा मजा भले ही हमारी तादाद कम हो सर लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है. ये आसमान हमारा है. हमारा ही रहेगा. दिलजीत दोसांझ की जुबां से ये डायलॉग सुनकर आपका होश सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा.

5/9





बॉर्डर 2 का चौथा डायलॉग कर देगा भावुक मेरा तो जी घबरावे है. घबराने की कोई बात न है वापस तो आना है. या तो जीत कर या फिर याद बनकर. लेकिन आना जरूरी है. फिल्म में वरुण धवन का ये डायलॉग आप लोगों को भावुक कर देगा.

6/9





ये है बॉर्डर 2 का पांचवां धांसू डायलॉग दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे. लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे. क्योंकि जंग हथियारों से नहीं जुर्रत से जीती जाती है. है वो जुर्रत है साब जी... है वो जुर्रत है साब जी... है वो जुर्रत है साब जी... सनी देओल का ये डायलॉग जज्बा बढ़ाने के लिए काफी है.

Advertisement

7/9





बॉर्डर 2 का छठा डायलॉग जरूर पढ़ें तुम हमें क्या हराओगे, अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहां ईद पर बकरे काटे जाते हैं. ये डायलॉग भी सनी देओल का है, जिसे फिल्म में सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा. ये डायलॉग भी सनी देओल का है.

8/9





देशभक्ति जाग उठेगी बॉर्डर 2 का सातवां डायलॉग पढ़कर इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ कहते हैं, भले ही हमारी तादात कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है... ये आसमान हमारा है... हमारा ही रहेगा. ये डायलॉग आपके अंदर की देशभक्ति जाग उठेगी.

9/9



