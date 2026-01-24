Border 2: धांसू ओपनिंग के बाद भी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई Sunny Deol की फिल्म, वीकेंड पर पलटेगा पूरा खेल

1/8





इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बॉर्डर 2 Border 2 Not Break These 5 Film Record: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. फिल्म में 1971 की जंग दिखाई गई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई. दर्शक इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसी वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शानदार हो रही है. बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन 30 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इस कमाई से बॉर्डर 2 ने कई धांसू फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके बावजूद भी बॉर्डर 2 भारतीय सिनेमा के उन पांच फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, जिनके बारे में हर कोई बात करता है.

2/8





जवान को आगे फेल हुआ बॉर्डर 2 का जादू सनी देओल की फिल्म पहले ही दिन शाहरुख खान की जवान के आगे हार गई है. जवान हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म है. शाहरुख खान की इस फिल्म ने पहले दिन 75 करोड़ के आसपास की कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

3/8





पुष्पा 2 को नहीं पछाड़ पाई बॉर्डर 2 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 है, जिन्होंने अपने ओपनिंग डे पर सिर्फ हिंदी में 72 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया था. इस कमाई के साथ पुष्पा 2 ने फैंस को हैरान कर दिया था. बॉर्डर 2 इस फिल्म से भी आगे नहीं निकल पाई.

Advertisement

4/8





एनिमल के आगे भी पस्त हुई बॉर्डर 2 हिंदी सिनेमा में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर एनिमल है. रणबीर कपूर की इस फिल्म के फैंस दीवाने हो गए थे. फिल्म ने पहले दिन 63.80 करोड़ का कलेक्शन किया था

5/8





पठान के आगे भी बॉर्डर 2 का निकला दम बॉर्डर 2 अपने शानदार ओपनिंग के बाद भी पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. पठान ने अपने पहले दिन 57 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था, जिसके साथ ही ये फिल्म सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी बनी.

6/8





स्त्री 2 का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. ये हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में पांचवें नंबर पर है. इस फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया था.

Advertisement

7/8





वीकेंड पर होगी बॉर्डर 2 की धांसू कमाई बॉर्डर 2 आने वाले दिनों में कमाल करती हुई नजर आएगी. फिल्म के एडवांस बुकिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉर्डर 2 अपने पहले वीकेंड पर तहलका मचा देगी. दावा है कि फिल्म शनिवार और रविवार के साथ साथ 26 जनवरी यानी सोमवार का भी फायदा मिलेगा. तीन दिन छुट्टी के होने के चलते फिल्म की कमाई में धांसू उछाल आएगा. दावा है कि फिल्म 100 करोड़ के पास कर सकती है.

8/8



