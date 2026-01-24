Border 2: धांसू ओपनिंग के बाद भी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई Sunny Deol की फिल्म, वीकेंड पर पलटेगा पूरा खेल

इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बॉर्डर 2
Border 2 Not Break These 5 Film Record: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. फिल्म में 1971 की जंग दिखाई गई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई. दर्शक इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसी वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शानदार हो रही है. बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन 30 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इस कमाई से बॉर्डर 2 ने कई धांसू फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके बावजूद भी बॉर्डर 2 भारतीय सिनेमा के उन पांच फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, जिनके बारे में हर कोई बात करता है.