Border 2: Sunny Deol की फिल्म में रह गई कौन से नमक मिर्च मसाले की कमी? Dhurandhar के रहमान डकैत से है कनेक्शन

बॉर्डर 2 में रह गई कौन से नमक मिर्च मसले की कमी? सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. देशभर में इस फिल्म का जबरदस्त बज्ज देखने को मिल रहा है. हाल ये है कि सिनेमाघरों में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं. फिल्म देखने के बाद अब फैंस सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दे रहे हैं. कुछ लोग हैं जो बॉर्डर 2 के आगे अब भी पहली फिल्म को मिस कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि बॉर्डर 2 में कुछ तो कमी रह गई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस कमी के बारे में बताने वाले हैं. अगर मेकर्स इस कमी पर ध्यान दे देते तो बॉर्डर 2 और भी बड़ धमाका कर सकती थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कमी का कनेक्शन धुरंधर के रहमान डकैत से है. बात को गोल गोल न घुमाते हुए चलिए जानते हैं कि आखिर ये माजरा आखिर क्या है?

काश होती अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट की जोड़ी यहां हम बात कर रहे हैं बॉर्डर में नजर आ चुके अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट के बारे में जिन्होंने फिल्म में लवर्स का रोल अदा किया था. फिल्म में पूजा भट्ट ने अपनी एक अदा से अक्षय खन्ना का दिल चुरा लिया था.

बॉर्डर में दिखा था अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट का रोमांस खन्ना और पूजा भट्ट ने इस फिल्म में बड़े पर्दे पर रोमांस किया था. उस जमाने में खेतों वाला रोमांस दिखाकर अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट ने सबको अपना दीवाना बना दिया था.

बॉर्डर से कटा अक्षय खन्ना का पत्ता फिल्म बॉर्डर में अक्षय खन्ना ने सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान का किरदार निभाया था. हालांकि फिल्म के दूसरे पार्ट से अक्षय खन्ना का पत्ता साफ कर दिया गया. फैंस को उम्मीद थी कि अक्षय केमियो कर सकते हैं हालांकि फिल्म की रिलीज ने उनका दिल तोड़ दिया है.

क्या होता जो बॉर्डर 2 में होती अक्षय खन्ना की एंट्री अगर गलती से भी अक्षय खन्ना की बॉर्डर 2 में एंट्री हो जाती तो हंगामा मच जाता है. ये बात तो हर कोई जानता है कि इस समय धुरंधर के रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना ने हंगामा मचा रखा है. इसका फायदा बॉर्डर 2 के मेकर्स को भी मिलता.

एक्शन और जोश का तगड़ा कॉम्बिनेशन है बॉर्डर 2 आपको बता दें कि बॉर्डर 2 भी धुरंधर की तरह एक्शन का तगड़ा डोज देती है. हालांकि इस फिल्म में सारी लाइमलाइट सनी देओल और वरुण धवन ही लूटकर ले गए हैं.

दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने नहीं होने दी अक्षय खन्ना की कमी महसूस दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने फिल्म में इतना जबरदस्त काम किया है कि लोग उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. फैंस को लगता है कि अक्षय होते तो कहानी में और भी मजा आता.

