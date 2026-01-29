12 साल में दीं 11 फ्लॉप... अब 68 की उम्र में कैसे बॉक्स ऑफिस किंग बने Sunny Deol, जानिए क्या थी स्कीम?

1/8





अब 68 की उम्र में कैसे बॉक्स ऑफिस किंग बने सनी देओल सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय छप्परफाड़ कमाई कर रही है. फैंस को तो पहले से ही पता था कि सनी देओल की ये फिल्म धमाल मचाएगी. हालांकि ये बात काफी दिलचस्प है कि सनी देओल की फिल्म की सफलता के बारे में पहले से ही ऐलान कर दिया गया था. ऐसा कैसे हो सकता है कि 68 साल का एक एक्टर एक फिल्म के जरिए पूरे बॉलीवुड को हिला जाए. सनी देओल ने बॉर्डर 2 के जरिए कुछ ऐसा किया है जो कि सलमान खान शाहरुख और आमिर खान तक नहीं कर पा रहे हैं. ये सभी सितारे एक हिट के लिए तरस रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किन 7 कारणों के चलते सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 इतना धमाल मचा रही है. सनी देओल से तो बॉलीवुड के बाकी सितारों को भी सबक लेना चाहिए.

देशभक्ति को भुनाना जानते हैं सनी देओल सनी देओल अच्छे से जानते हैं कि देशभक्ति को कैसे भुनाना है. गदर 2 के समय भी सनी देओल ने यही किया था. बातों ही बातों में सनी देओल पाकिस्तान जा पहुंचे और बॉर्डर 2 में भी उन्होंने यही किया है.

सनी देओल की सालों पहले बन चुकी है इमेज सालों पहले बॉर्डर में काम करके सनी देओल ने अपनी एक आर्मी ऑफिसर की इमेज बना ली है. जब जब सनी देओल पर्दे पर वर्दी पहनकर निकलते हैं तब तब लोग उनको देखने जाते हैं. बॉर्डर 2 इस बात का सबूत है.

इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में मिलता है जबरदस्त मसाला सनी देओल ये बात समझ चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई सिल्वर स्क्रीन पर देखने में लोगों को खूब मजा आता है. इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लोगों की वो दुखती रग है जिसने बहुत से परिवारों को तबाह किया है.

जबरदस्त एक्शन का डोज देते हैं सनी देओल सनी देओल लगभग हर फिल्म में एक्शन का डबल डोज देते हैं. हालांकि बॉर्डर 2 की बात थोड़ी अलग है. बॉर्डर 2 में सनी देओल खुद को बारूद की खान बनाकर जंग लड़ने निकले हैं. सनी देओल को देखकर लग रहा है कि जैसे वो सिर पर कफन बांधकर निकले हैं.

कहर बरपाते हैं सनी देओल के डायलॉग्स फिल्म बॉर्डर 2 के एक एक डायलॉग को तराश तराशकर लिखा गया है. सनी देओल ने जब जब फिल्म में अपनी जबान खोली है तब तब हंगामा मच गया है. लोग सिनेमाघरों में खड़े होकर सनी देओल के तालियं बजा रहे हैं.

ढ़ेर सारे एक्टर्स से लैस होती है सनी देओल की फिल्म सनी देओल की ज्यादातर हिट फिल्में मल्टीस्टारर होती हैं. बॉर्डर 2 में भी सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आए हैं. इसके अलावा सोनम बाजवा और मोना सिंह का तो कहना ही क्या...

