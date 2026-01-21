क्या है बॉर्डर 2 की कहानी? डीटेल में जानें...
Border 2 Story: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 23 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से चंद दिन पहले इस फिल्म को थिएटर में उतारा जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हो रही है लेकिन इसी बीच दर्शकों के मन में एक सवाल खड़ा है कि बॉर्डर 2 में मेकर्स कौन सी कहानी दिखाने वाले हैं. साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में मेकर्स ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिखाया था जो राजस्थान के लोंगेवाला में हुआ था. ऐसे में अब लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि मेकर्स बॉर्डर की कहानी को बॉर्डर 2 के साथ कैसे जोड़ेंगे? आइए आपको कुछ ही प्लाइंट्स में इस सवाल का जवाब देते हैं.