क्या है बॉर्डर 2 की कहानी? डीटेल में जानें... Border 2 Story: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 23 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से चंद दिन पहले इस फिल्म को थिएटर में उतारा जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हो रही है लेकिन इसी बीच दर्शकों के मन में एक सवाल खड़ा है कि बॉर्डर 2 में मेकर्स कौन सी कहानी दिखाने वाले हैं. साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में मेकर्स ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिखाया था जो राजस्थान के लोंगेवाला में हुआ था. ऐसे में अब लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि मेकर्स बॉर्डर की कहानी को बॉर्डर 2 के साथ कैसे जोड़ेंगे? आइए आपको कुछ ही प्लाइंट्स में इस सवाल का जवाब देते हैं.

कैसे आगे बढ़ेगी बॉर्डर 2 की कहानी फिल्म बॉर्डर की कहानी हर किसी को पता है कि उसमें लोंगेवाला का युद्ध दिखाया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ. ये लड़ाई 1991 के युद्ध का ही हिस्सा है. ऐसे में बॉर्डर 2 में पहले पार्ट की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. बल्कि बॉर्डर 2 में साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध की कहानी को दिखाया जाएगा.

1947 से जुड़ा है बॉर्डर 2 की कहानी का लिंक जब साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तब दो पाकिस्तान बने. उस वक्त पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ, लेकिन पाकिस्तान के सारे फैसले पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे अकाओं के हाथों लिए जाते थे और इसी वजह से पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया.

बॉर्डर 2 में दिखाई देगी 1971 की जंग साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का विद्रोह चरम पर था और उसे खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से खूनी खेल शुरू हुआ. पहले यहां पर चीजों को राजनीतिक एंगल से सुझाने की कोशिश की लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो सेना ने कमान हाथ में ले ली. इस मौके पर भारत सिर्फ शांति बनाए रखने की बातें कर रहा था.

बॉर्डर 2 में दिखाई देगी पाकिस्तान की नापाक हरकत हालांकि, पाकिस्तान ने भारत को ही टारगेट करने का इंतजाम कर लिया था, जो उसे भारी पड़ा. कहा जाता है कि इजराइल से प्रेरित होकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया. एयर स्ट्राइक के जरिए भारत के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एयरबेस शामिल थे, लेकिन भारत भी तैयार था और तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान कर दिया.

48 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को सिखाया सबक भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. भारत की तरफ से पाकिस्तान जल, वायु और थल तीनों ओर से धावा बोला गया. भारत की तीनों सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. महज 48 घंटे में पाकिस्तान को घुटने पर आने पर न केवल मजबूर किया बल्कि उनके 90 हजार से ज्यादा सैनिको को बंदी बनाया.

बॉर्डर 2 में होगा थल के साथ हवाई और समुंद्री जंग फिल्म के मेकर्स बॉर्डर 2 में इसी कहानी को दिखाने वाले हैं. इस बार फिल्म के सिर्फ युद्ध के एक हिस्से को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाओं से दर्शकों को रूबरू करवाया जाएगा. बॉर्डर 2 में थल सेना के साथ साथ हवाई जंग और समुंद्री जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखने के लिए मिलेगा.

