Border 2: देश के किस वीर सिपाही से इंस्पायर है सनी देओल का किरदार? जिसने रखा था पाकिस्तान को जूते की नोंक पर

देश के किस वीर सिपाही से इंस्पायर है सनी देओल का किरदार?
सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में इस समय धमाल मचा रही है. फिल्म में सनी देओल ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म में सनी देओल ने फतेह सिंह कलेर बनकर सबकी हालत खराब कर दी है. एक एक सीन में सनी देओल ने फतेह सिंह कलेर बनकर दहाड़ लगाई है. फतेह सिंह कलेर के डायलॉग ऐसे कि दुश्मनों की रूह कांप जाए. जब आपने भी ये फिल्म देखी होगी तो आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरुर आया होगा कि आखिर फतेह सिंह कलेर आखिर है कौन... कौन है ये शख्स जिसके आगे पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपकी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सनी देओल का किरदार फतेह सिंह कलेर किससे इंस्पायर्ड है.