Border 2: देश के किस वीर सिपाही से इंस्पायर है सनी देओल का किरदार? जिसने रखा था पाकिस्तान को जूते की नोंक पर

देश के किस वीर सिपाही से इंस्पायर है सनी देओल का किरदार? सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में इस समय धमाल मचा रही है. फिल्म में सनी देओल ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म में सनी देओल ने फतेह सिंह कलेर बनकर सबकी हालत खराब कर दी है. एक एक सीन में सनी देओल ने फतेह सिंह कलेर बनकर दहाड़ लगाई है. फतेह सिंह कलेर के डायलॉग ऐसे कि दुश्मनों की रूह कांप जाए. जब आपने भी ये फिल्म देखी होगी तो आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरुर आया होगा कि आखिर फतेह सिंह कलेर आखिर है कौन... कौन है ये शख्स जिसके आगे पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपकी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सनी देओल का किरदार फतेह सिंह कलेर किससे इंस्पायर्ड है.

सनी देओल ने निभाया 3000 हजार सिपाहियों पर मौत काल कहर बरपाने वाले शख्स का किरदार यहां हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के बारे में जिनकी जिंदगी से इंस्पायर होकर सनी देओल के किरदार को लिखा गया है. फिल्म में उनके नाम को बदल दिया गया है. माना जाता है कि ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने समय पर एक साथ 3000 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था.

सनी देओल का वो किरदार जिसने रखा था पाकिस्तान को जूते की नोंक पर 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला पोस्ट पर तैनाती हुई थी. यहां पर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी.

1971 पर पाकिस्ता ने बॉर्डर बदलने की कर डाली थी कोशिश 1971 में जहां एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन की आग में जल रहा था. दूसरी तरफ पाक ने जैसलमेर से आगे पड़ने वाले लोंगेवाला पर हमला किया था. हालांकि ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने केवल 122 जवानों की टुकड़ी के साथ सबकी हालत खराब कर दी थी.

ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को नहीं लगता था मौत से डर एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बताया था कि उनको भी भी मौत से डर नहीं लगा. बड़े बड़े लोग लड़ाई करने से डरते हैं लेकिन हमें देश की रक्षा करनी है. मैदान छोड़कर भा जाना मेरी फितरत नहीं....

क्या है सनी देओल का ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी से कनेक्शन बता दें फिल्म बॉर्डर में सीधे तौर से ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के किरदार को नहीं दिखाया गया है. ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की जिंदगी की घटनाओं से इंस्पायर होकर सनी देओल ने फतेह सिंह कलेर का रोल निभाया है.

Border 2 character ये ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की ही दहाड़ है जो सनी देओल को देशभर में इतना प्यार किया जा रहा है. बता दें कि साल 17 नवंबर 2018 को ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने आखिरी सांस ली थी. वो कैंसर से पीड़ित थे.

