कौन हैं Border 2 में नजर आने वाली ये 4 एक्ट्रेसेस? एक ने काटा Tabu का पत्ता, एक निकली आर्मी फैमिली की बेटी

बॉर्डर 2 में नजर आएंगी 4 एक्ट्रेसेस, जानें कौन हैं ये?
Border 2 Actresses List: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है. इस फिल्म में एक तरफ सनी देओल और उनकी फौज के रूप में खड़े कई एक्टर्स हैं, तो दूसरी तरफ कई एक्ट्रेसेस भी फिल्म में एक साथ नजर आने वाली हैं, जो अपनी शांत और मैच्योर एक्टिंग से हर किसी का दिल जीतने वाली हैं. फिल्म में एक्टर्स के अपोजिट एक-एक एक्ट्रेस नजर आने वाली है. बॉर्डर में सनी देओल के अपोजिट तब्बू थीं लेकिन इस बार सनी देओल किसी और एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. आइए आपको फिल्म में नजर आने वाली चारों एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं.