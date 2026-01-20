कौन हैं Border 2 में नजर आने वाली ये 4 एक्ट्रेसेस? एक ने काटा Tabu का पत्ता, एक निकली आर्मी फैमिली की बेटी

1/8





बॉर्डर 2 में नजर आएंगी 4 एक्ट्रेसेस, जानें कौन हैं ये? Border 2 Actresses List: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है. इस फिल्म में एक तरफ सनी देओल और उनकी फौज के रूप में खड़े कई एक्टर्स हैं, तो दूसरी तरफ कई एक्ट्रेसेस भी फिल्म में एक साथ नजर आने वाली हैं, जो अपनी शांत और मैच्योर एक्टिंग से हर किसी का दिल जीतने वाली हैं. फिल्म में एक्टर्स के अपोजिट एक-एक एक्ट्रेस नजर आने वाली है. बॉर्डर में सनी देओल के अपोजिट तब्बू थीं लेकिन इस बार सनी देओल किसी और एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. आइए आपको फिल्म में नजर आने वाली चारों एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं.

बॉर्डर 2 में क्या है मोना सिंह का रोल? बॉर्डर 2 में मोना सिंह सनी देओल की पत्नी का रोल निभा रही हैं. इस फिल्म के पहले पार्ट में सनी देओल की पत्नी का रोल तब्बू ने निभाया था लेकिन इस बार ये रोल मोना को मिला है. मोना टीवी की हिट एक्ट्रेस हैं लेकिन वह कई वेब सीरीज और कुछ फिल्मों का हिस्सा रही हैं. अब मोना सिंह सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी.

बॉर्डर 2 में किसकी पत्नी बनेंगी सोनम बाजवा? इस लिस्ट में सोनम बाजवा का नाम भी शामिल है, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हिट एक्ट्रेस हैं लेकिन अब वह बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं. फिल्म में सोनम बाजवा ने दिलजीत दोसांझ की पत्नी का रोल निभाया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने दिलजीत के साथ अपनी शादी की फोटोज सेट से शेयर की थीं.

बॉर्डर 2 में कैसा होगा अनन्या सिंह का किरदार? फिल्म बॉर्डर 2 में अनन्या सिंह ने भी अहम रोल निभाया है. फिल्म में अनन्या अहान शेट्टी की पत्नी का रोल निभा रही हैं, जो फिल्म में एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे. अनन्या और अहान कई जगह पर फिल्म का प्रमोशन करते दिखे हैं. बता दें कि अनन्या कई फिल्मों में नजर आई हैं. वह स्त्री 2 का भी हिस्सा रही हैं.

बॉर्डर 2 में धमाका करेंगी मेधा राणा मेधा राणा भी फिल्म का हिस्सा हैं और वह फिल्म में वरुण धवन की पत्नी का रोल निभा रही हैं. बता दें कि मेधा राणा का परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है. उनके परिवार में चाचा, दादा और पापा सभी लोग आर्मी में हैं.

फिल्म बॉर्डर 2 में तब्बू को क्यों नहीं मिली एंट्री? बता दें कि फिल्म बॉर्डर में सनी देओल की पत्नी का रोल तब्बू ने निभाया था लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में तब्बू नहीं हैं और इसका कारण फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बताया था. निधि की मुताबिक, फिल्म बॉर्डर लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी और सनी देओल के रोल का नाम कुलदीप सिंह चांदपुरी का था. अब बॉर्डर 2 में लड़ाई दूसरी है और किरदार भी दूसरा है. ऐसे में पत्नी भी अलग ही होगी.

बॉर्डर 2 पहले दिन कितना करेगी कमाई? बता दें कि बॉर्डर 2 से मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं. 23 जनवरी यानी गणतंत्र दिवंस से महज 3 दिन पहले रिलीज हो रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर सकती हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. दावा है कि फिल्म पहले दिन 35 से 40 करोड़ की कमाई कर सकती है.

