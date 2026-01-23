ये मूवीज पहले दिन लेकर आई थीं कमाई की सुनामी, क्या 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर तोड़ देगी इनका रिकॉर्ड?

1/9





फिल्म 'बॉर्डर 2' करेगी कितनी कमाई? बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हो चुकी है और लोग थिएटर की तरफ उमड़ पड़े हैं. इस फिल्म का जबरदस्त बज बना है और मेकर्स को इसका तगड़ा फायदा होने वाला है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखकर लोग सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. सनी देओल की फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से लग रहा है कि ये पहले दिन अच्छी कमाई कर करने वाली है. आइए जानते हैं कि अभी तक किन मूवीज ने रिलीज के बाद पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन किया था. अब देखने वाली बात होगी कि क्या सनी देओल की मूवी इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

फिल्म 'जवान' शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था. इस फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 75 करोड़ रुपये जोड़े थे.

फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2024 में रिलीज हुई साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी 'पुष्पा 2' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म 'पुष्पा 2' ने ओपनिंग डे पर 72 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म 'एनिमल' रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में काफी ज्यादा खून-खराबा दिखाया गया था. साल 2023 में बड़े पर्दे पर आई. फिल्म में एक्टर का अलग ही अंदा देखने को मिला. इस फिल्म ने पहले दिन 63.80 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'पठान' शाहरुख खान की 'पठान' ने ओपनिंग डे पर 57 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी. कलेक्शन से समझा जा सकता है कि इसे कितना पसंद किया गया. ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी.

फिल्म 'स्त्री 2' राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने साल 2024 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 55.40 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'केजीएफ 2' साउथ इंडस्ट्री के एक्टर यश की फिल्म 'केजीएफ 2' साल 2022 में बड़े पर्दे पर आई थी. इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था. यश की फिल्म 'केजीएफ 2' ने फर्स्ट डे 53.95 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'वॉर' ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर 'वॉर' लोगों के बीच छा गई थी. बॉलीवुड के दो बॉलीवुड स्टार्स की इस फिल्म ने पहले दिन 53.35 करोड़ रुपये थे. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी.

