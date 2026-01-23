ये मूवीज पहले दिन लेकर आई थीं कमाई की सुनामी, क्या 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर तोड़ देगी इनका रिकॉर्ड?

फिल्म 'बॉर्डर 2' करेगी कितनी कमाई?
बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हो चुकी है और लोग थिएटर की तरफ उमड़ पड़े हैं. इस फिल्म का जबरदस्त बज बना है और मेकर्स को इसका तगड़ा फायदा होने वाला है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखकर लोग सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. सनी देओल की फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से लग रहा है कि ये पहले दिन अच्छी कमाई कर करने वाली है. आइए जानते हैं कि अभी तक किन मूवीज ने रिलीज के बाद पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन किया था. अब देखने वाली बात होगी कि क्या सनी देओल की मूवी इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?