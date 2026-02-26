लो हो गई जिद पूरी... मिस्ट्री मैन संग वड़ापाव गर्ल Chandrika Gera ने भागकर की शादी? सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

मिस्ट्री मैन संग वड़ापाव गर्ल Chandrika Gera ने भागकर की शादी?
वड़ापाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं. खबर है कि चंद्रिका दीक्षित ने अपने मिस्ट्री मैन के साथ सच में शादी कर ली है. कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित ने कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में चंद्रिका दीक्षित गले में फूलों की माला डालकर दुल्हन की तरह शरमा रही हैं. वहीं चंद्रिका दीक्षित का मिस्ट्री मैन भी दूल्हा बनकर इतरा रहा है. चंद्रिका दीक्षित ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसकी वो बार बार जिद कर रही थीं. अपनी कई रील्स में चंद्रिका दीक्षित दूसरी शादी की बात कर चुकी हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको चंद्रिका दीक्षित की शादी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं.