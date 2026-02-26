लो हो गई जिद पूरी... मिस्ट्री मैन संग वड़ापाव गर्ल Chandrika Gera ने भागकर की शादी? सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

1/8





मिस्ट्री मैन संग वड़ापाव गर्ल Chandrika Gera ने भागकर की शादी? वड़ापाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं. खबर है कि चंद्रिका दीक्षित ने अपने मिस्ट्री मैन के साथ सच में शादी कर ली है. कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित ने कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में चंद्रिका दीक्षित गले में फूलों की माला डालकर दुल्हन की तरह शरमा रही हैं. वहीं चंद्रिका दीक्षित का मिस्ट्री मैन भी दूल्हा बनकर इतरा रहा है. चंद्रिका दीक्षित ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसकी वो बार बार जिद कर रही थीं. अपनी कई रील्स में चंद्रिका दीक्षित दूसरी शादी की बात कर चुकी हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको चंद्रिका दीक्षित की शादी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

2/8





चंद्रिका दीक्षित ने रचाई शादी चंद्रिका दीक्षित ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर में जाकर शादी कर ली है. शेयर किए गए वीडियो में चंद्रिका दीक्षित और उनका मिस्ट्री मैन पंडितजी के साथ शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं.

3/8





पहले भी लोगों को पागल बना चुकी हैं चंद्रिका दीक्षित आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित ने शादी का ऐलान किया था. इसी मिस्ट्री मैन के साथ चंद्रिका दीक्षित शादी के जोड़े में नजर आई थीं. यही वजह है जो लोगों को चंद्रिका दीक्षित पर यकीन नहीं है.

4/8





क्या सच में चंद्रिका दीक्षित को मिला प्यार लोग अब भी चंद्रिका दीक्षित और इस मिस्ट्री मैन को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं. फैंस का कहना है कि चंद्रिका दीक्षित लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सारी हरकतें कर रही हैं.

5/8





हाल ही में चंद्रिका दीक्षित के बॉयफ्रेंड ने किया था खुलासा आपको बता दें हाल ही में एक पॉडकास्ट में चंद्रिका दीक्षित का ये मिस्ट्री मैन पहुंचा था. इस दौरान इस आदमी ने दावा किया कि वो चंद्रिका दीक्षित का अच्छा दोस्त है.

6/8





तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं चंद्रिका दीक्षित चंद्रिका दीक्षित बीते कुछ समय से लगातार अपने तलाक की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. चंद्रिका दीक्षित अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी धज्जियां उड़ा चुकी हैं कि अब तो लोगों को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है.

7/8





चंद्रिका दीक्षित ने पति पर लगाए थे आरोप कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित ने रील्स शेयर कर करके अपना दुख जमाने को सुनाया था. चंद्रिका दीक्षित ने दावा किया था कि उनके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है.

8/8




