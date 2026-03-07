कौन है ChiChi जिसका Viral Video फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ सकता है भारी?

1/8





ChiChi Call Viral Video से खौफ खा रहे हैं लोग Angel Nuzhat के 12 और 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियज का खौफ खत्म हुआ भी नहीं था कि अब मार्केट में एक और वीडियो आ गया है. सोशल मीडिया पर ChiChi Call Viral Video ने कहर बरपा रखा है. कुछ समय पहले ही हमने आपको ChiChi Call Viral Video के बारे में जानकारी दी थी. हमने आपको बताया था कि ChiChi Call Viral Video का कोई वीडियो नहीं है. ऐसे में किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले हजार बार सोच लें. इसी बीच हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ChiChi Call Viral Video किस लड़की का है. तो फिर देर किस बात की चलिए जानते हैं कि ये ChiChi आखिर कौन है?

कौन है ये ChiChi? आपको बता दें कि ChiChi एक इंफ्लूएंसर हैं जिनका असली नाम वेरा हिल है. वेरा हिल फिलीपींस की एक लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं. आपको बता दें कि अब तक ChiChi का कोई वीडियो लीक नहीं हुआ है. ये केवल एक स्कैम है.

सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखती हैं ChiChi आपको बता दें कि ChiChi सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़ रखती हैं. यही वजह है जो हैकर्स ने ChiChi के नाम का इस्तेमाल करके फेक वीडियोज बनाई हैं. ताकि लोगों को आसानी से फंसाया जा सके.

ChiChi को लेकर उड़ी थी अफवाह कुछ समय पहले ही ChiChi Call Viral Video को लेकर अफवाह उड़ी थी. दावा किया गया था कि ये एक इंफ्लूएंसर की प्राइवेट वीडियो है, जबकि सच कुछ और ही था.

अब भी वायरल हो रहा है ChiChi Call Viral Video आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हफ्ता होने के बाद भी लोग ChiChi Call Viral Video के बारे में बात कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है.

फेक है ChiChi Call Viral Video आपको बता दें कि ChiChi Call Viral Video एक फेक लिंक है. जैसे ही कोई इस लिंक को क्लिक करेगा उसका सारा पर्सनल डाटा हैकर्स के हाथ लग जाएगा जो कि आपको कंगाल कर सकता है.

ChiChi Call Viral Video भिजवा देगा आपको जेल नए एआईटी रूल्स के मुताबिक ChiChi Call Viral Video जैस लिंक भेजने वाले शख्स को करीब 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी को हर्जाना भी देना पड़ सकता है.

