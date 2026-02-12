Rajpal Yadav की वो 7 फिल्में, जो मिनटों में स्ट्रेस का करती है 'वध'; देख हंस-हंसकर हो जाएंगे लोट-पोट

1/9





Rajpal Yadav की वो 7 फिल्में, जो मिनटों में स्ट्रेस का करती है 'वध' Rajpal Yadav Comedy Movies: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) इन दिनों लाइमलाइटम में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने चेक बाउंस मामले में सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. आज जिस चेहरे पर सिर्फ दर्द और आंसू नजर आ रहे हैं, एक समय में वो इंडस्ट्री पर 'कॉमेडी किंग' बनकर राज करता था.

2/9





अपने नाम किया 'कॉमेडी किंग' का खिताब राजपाल यादव (Rajpal Yadav Movies) बॉलीवुड के वो कॉमेडी एक्टर हैं, जिन्होंने अपने छोटे कद, अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के हाव-भाव से मुकाम हासिल किया, जो बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिसमें उनकी कॉमेडी लोगों के स्ट्रेस को दूर करने का काम करती है. ऐसी ही 7 फिल्मों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

3/9





बड़े-बड़े धुरंधरों के बीच खींचा दर्शकों का ध्यान डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी फिल्म 'भागम भाग' (Bhagam Bhaag) में राजपाल यादव का भी खास रोल था. अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की इस मूवी में राजपाल ने अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का ध्यान खींच लिया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Advertisement

4/9





'ढोल' में एक्टिंग से जीता दिल शरमन जोशी, तुषार कपूर और कुणाल खेमू स्टारर फिल्म 'ढोल' (Dhol) में भी राजपाल यादव ने अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर दिया था. इसे आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

5/9





सलमान खान की फिल्म में कॉमेडी का लगाया तड़का सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' (Mujhse Shaadi Karogi) में राजपाल यादव ने पंडित बनकर दर्शकों को खूब हंसाया था. उन्होंने अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिल जीत लिया था. इस फिल्म को आज आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

6/9





छोटा लेकिन निभाया दमदार किरदार प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनीं साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'हंगामा' (Hungama) तो आप सभी को याद ही होगी, जिसमें अक्षय खन्ना, आफताब शिवदासानी, परेश रावल और रिमी सेन ने अपनी कॉमेडी से हंसा-हंसाकर दर्शकों के पेट में दर्द कर दिया था. वहीं इस मूवी में राजपाल यादव का भी छोटा लेकिन बेहद दमदार रोल था, जिसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Advertisement

7/9





छोटा पंडित को आज भी नहीं भूल पाए लोग अक्षय कुमार की साल 2007 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' (Bhool Bhulaiyaa) आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं, जिसके पीछे राजपाल यादव का भी बड़ा हाथ है. इस फिल्म में एक्टर ने छोटा पंडित बनकर दर्शकों को खूब एनटरटेन किया था, जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं. इस मूवी को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

8/9





दर्शकों को हंसा-हंसाकर किया लोट-पोट साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'चुप चुपके' (Chup Chupke) में शाहिद कपूर, ओम पुरी, करीना कपूर, असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव लीड रोल में नजर आए थे. इसमें एक्टर ने बांड्या का कैरेक्टर प्ले किया था, जिससे उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

9/9



