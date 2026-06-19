Cocktail 2: एडवांस बुकिंग के मामले में कहां पहुंची शाहिद कपूर की फिल्म, पहले ही दिन दी इन फिल्मों को पटखनी

एडवांस बुकिंग के मामले में कहां पहुंची Cocktail 2

फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. शाहिद कपूर, कृति सेनॉन और रश्मिका मंदाना की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्ड मिल रहा है. ऐसे में पहले ही दिन फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बाकी फिल्मों को टक्कर देनी शुरू कर दी है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म 'कॉकटेल 2' का क्या हाल रहा है. किन किन फिल्मों को 'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग के मामले में पछाड़ दिया है. आंकड़े देखकर एक बार के लिए आपको सदमा लग जाएगा.