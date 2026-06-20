Cocktail 2: बॉलीवुड का पुराना 'रीमेक' फॉर्मूला फिर हुआ फेल! क्यों दर्शकों के गले नहीं उतर रही शाहिद-कृति की 'कॉकटेल 2'?

बॉलीवुड का पुराना 'रीमेक' फॉर्मूला फिर हुआ फेल!

The Biggest Reasons Cocktail 2 Might Not Work: साल 2012 में आई सैफ अली खान (Saif Ali Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और डायना पेंटी (Diana Penty) की 'कॉकटेल' (Cocktail) आज भी युवाओं की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. वेरोनिका का बिंदासपन और मीरा की सादगी ने मॉडर्न रिलेशनशिप्स को एक नया नजरिया दिया था. अब पूरे 14 साल बाद मेकर्स शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ इसका सीक्वल 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) लेकर आए हैं, लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस का गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया है. रिलीज होते ही फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों के निशाने पर आ गई है. थिन स्क्रिप्ट, कमजोर किरदारों और ओरिजिनल फिल्म जैसी गहराई न होने की वजह से फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है. तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से 'कॉकटेल 2' दर्शकों का दिल जीतने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है.