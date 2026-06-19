Cocktail 2 Cast Net Worth: Shahid Kapoor, कृति या रश्मिका, कौन है बॉलीवुड का रिची-रिच, किसी को भी सकते हैं खरीद

Shahid Kapoor, कृति या रश्मिका, कौन है बॉलीवुड का रिची-रिच

Cocktail 2 आज रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना धमाल मचा रहे हैं. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना काफी अमीर नजर आए हैं. फिल्म ने शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना जमकर ऐश करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि असल जिंदगी में इन तीनों का क्या हाल है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कॉकटेल 2 की कास्ट की असल में नेटवर्थ कितनी है. असली रिजल्ट जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा. तो फिर देर किस बात की... चलिए जानते हैं कि कॉकटेल 2 की नेटवर्थ कितनी है.