Cocktail 2 से पहले शाहिद, कृति और रश्मिका की इन मूवीज ने की थी बंपर कमाई, तीनों सितारों में कौन है नंबर 1?

फिल्म 'कॉकटेल 2' के स्टार्स की फिल्मों का जबरदस्त कलेक्शन

फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिकां मंदाना नजर आ रही हैं. फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी ये फिल्म कितनी कमाई करती है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'कॉकटेल 2' से पहले शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिकां मंदाना की किन मूवीज ने जबरदस्त कलेक्शन किया था. तीनों स्टार्स में नंबर 1 की कुर्सी पर कौन काबिज है?