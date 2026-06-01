'क्राइम पेट्रोल' एक्ट्रेस ने बताया कास्टिंग काउच का बुरा अनुभव, बोली- काम के बदले की गई कपड़े उतारने की डिमांड

मुस्कान वार्ष्णेय से की ब्लाउज उतारने की डिमांड
मुस्कान वार्ष्णेय ने आगे कहा, 'उन्होंने कहा कि अब अपना ब्लाउज उतार दो. मैं हैरान रह गई. वह चर्चित हस्ती मेरे सामने वीडियो कॉली थी. ऐसा नहीं था कि उनकी पूरी टीम वहां मौजूद थी. वह सिर्फ अकेला था. तो मैंने पूछ लिया क्यों? मुझे अपना ब्लाउज उतारने की जरुरत है. उसने बोला कहा नहीं, मैं बस देखना चाहता कि किस तरह से ऑफ शोल्डर लुक आता है. तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम पल्लू ओढ़े रख सकती हो. बस मुझे वह लुक दो, वह ओवरऑल वाइब दो, जो भी तुम्हें नैचुरली आता हो.'