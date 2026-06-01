'क्राइम पेट्रोल' एक्ट्रेस ने बताया कास्टिंग काउच का बुरा अनुभव, बोली- काम के बदले की गई कपड़े उतारने की डिमांड

मुस्कान वार्ष्णेय ने दिया इंटरव्यू

मुस्कान वार्ष्णेय ने 'फिल्मीमंत्रा' के साथ बात करते हुए कास्टिंग काउच को लेकर बताया है, 'मैं खुशकिस्मत रही हूं कि किसी ने मुझसे डायरेक्ट कुछ गलत नहीं कहा है. मैं गाजियाबाद की एक गुंडी हूं. हिम्मत है तो कुछ कहकर देखो. अगर मैंने तुम्हारे दांत ना तोड़ दिए तो मेरा नाम बदल देना. लोगों को लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी दबंग है. वे तुरंत समझ जाते हैं कि कि मैं कोई ऐसी सीधी लड़की नहीं हूं जो इस बात पर यकीन कर लेगी. अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो ये करना पड़ेगा. मैं बस उस तरह की लड़की नहीं हूं, जिसे आसानी से बहकाया जा सके.'