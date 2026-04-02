दारा सिंह से देवदत्त नागे तक, इन 7 सितारों ने हनुमान बनकर मचाई थी धूम; 1 को देख लोग आज भी जोड़ लेते हैं हाथ

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इन 7 सितारों ने हनुमान बनकर मचाई थी धूम 7 Stars Created Stir As Ramayana Hanuman Role: छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई ऐसे किरदार देखने को मिले हैं, जो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए हैं, लेकिन जब बात पवनपुत्र हनुमान के किरदार की आती है, तो ये सिर्फ एक रोल या एक्टिंग नहीं रह जाती है बल्कि ये करोड़ों दर्शकों की आस्था का विषय भी बन जाती है. ऐसे में जब-जब पर्दे पर किसी एक्टर ने गदा उठाए, सीना चौड़ा किए आंखों में श्रीराम के लिए अटूट भक्ति लेकर पर्दे पर हनुमान का रोल निभाया है, तो दर्शकों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया है.

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हनुमान जयंती स्पेशल लेकिन टीवी से लेकर सिनेमा तक में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से हनुमान के किरदार को पर्दे पर जीवित कर दिया है. ऐसे में जब 2 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा को देशभर में श्रीराम के परम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव यानी जयंती मनाई जा रही है, तो हम आपको उन सितारों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें हनुमान के किरदार में काफी पसंद किया गया.

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इस एक्टर को देख आज भी लोग जोड़ लेते हैं हाथ इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दिवगंत अभिनेता दारा सिंह (Dara Singh) का है. वह पहलवान होने के साथ-साथ एक बेहतरीन एक्ट भी थे. उन्होंने साल 1976 में फिल्म 'बजरंगबली' में हनुमान का रोल किया था और उसके बाद उन्होंने साल 1987 में रामानंद सागर के प्रसिद्ध टीवी शो 'रामायण' में भी हनुमान का किरदार निभाया था जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. उन्होंने पर्दे पर हनुमान का ऐसा किरदार निभाया कि, लोग आज भी उन्हें पर्दे देखकर हाथ जोड़ लेते हैं.

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क्रिकेटर से एक्टर बने राज प्रेमी हनुमान बन छाए इसके बाद एक्टर राज प्रेमी (Raj Premi) का नाम आता है, जिन्होंने साल 1997 में शो 'जय हनुमान' में हनुमान का लीड रोल निभाया था. संजय खान के प्रोडक्शन हाउस में बना ये शो हर मंगलवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होता था. बता दें कि, राज प्रेमी पहले क्रिकेटर थे और बाद में वो एक्टर बने. उन्होंने 'श्री कृष्ण' में शिशुपाल का रोल भी किया था.

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मुस्लिम होकर हनुमान भक्त है ये एक्टर हनुमान के रोल को पर्दे पर बखूबी उतारने वाले एक्टर्स की लिस्ट में दानिश अख्तर सैफी (Danish Akhtar Saifi) का नाम भी शामिल है. दानिश रेसलर से एक्टर बने थे, वो मुस्लिम होने के बावजूद हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं. साल 2015 में शो 'सिया के राम' में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था.

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'आदिपुरुष' में हनुमान बनकर छाए देवदत्त नागे मराठी एक्टर देवदत्त नागे (Devdatta Nage) ने साल 2023 में रिलीज हुई पैन-इंडिया फिल्म 'आदिपुरुष' में हनुमान का किरदार निभाया था, जिसमें प्रभास श्री राम की और कृति सेनन माता सीता की भूमिका में नजर आईं थी. ये मूवी और इसके डायलॉग भले ही दर्शकों को पसंद न आए हों, लेकिन फिल्म में देवदत्त को संकट मोचन के रोल में काफी पसंद किया गया था.

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एक बार नहीं पर्दे पर कई बार बने हनुमान पर्दे पर बजरंगबलि किरदार निभाने वाले सितारों की लिस्ट में निर्भय वाधवा (Nirbhay Wadhwaa) का भी नाम शामिल है. उन्होंने साल 2013 से 2014 तक 'महाभारत' में दुशासन के किरदार से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और बाद में 'संकट मोचन महाबली हनुमान' और 'श्रीमद रामायण' में हनुमान का रोल किया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'इस रोल के लिए हनुमान जी मुझे बार-बार चुनते हैं.'

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पिता की तरह बेटे को भी लोगों ने किया पसंद विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) भी अपने पिता दारा सिंह की तरह ही श्रीराम के भक्त हनुमान के किरदार में दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. उन्होंने 'जय वीर हनुमान' और 'विष्णु पुराण' में हनुमान का किरदार निभाया था जो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया था.

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